Yemen’de intihar saldırısı: 11 ölü

Yemen’in Şebve ilinin yönetim merkezi Ataq’da bir kontrol noktasına yönelik intihar saldırısı düzenlendi. Bir intihar bombacısının bomba yüklü aracı kontrol noktasına sürdükten sonra silahlı kişilerin rastgele ateş açtığı belirtildi. Saldırı sonucunda en az 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Öte yandan, Yemen'de Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur El Hadi'ye bağlı güçlerle savaşan ayrılıkçılar, yoğun çatışmalar sonrası ülkenin güneyindeki Aden kentinde hükumet binalarını ele geçirmişti. Aden’de hükumet güçleri ile ayrılıkçılar arasında 4 gündür süren çatışmalarda 36 kişi öldüğü 185 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.