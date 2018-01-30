Diğer
Kategoriler

Yemen’de intihar saldırısı: 11 ölü

Yemen’in güneydoğusundaki bir kontrol noktasına düzenlenen intihar saldırısında en az 11 kişi hayatını kaybetti.

Yemende intihar saldırısı: 11 ölü

30 Ocak 2018 10:51

Yemen’in Şebve ilinin yönetim merkezi Ataq’da bir kontrol noktasına yönelik intihar saldırısı düzenlendi. Bir intihar bombacısının bomba yüklü aracı kontrol noktasına sürdükten sonra silahlı kişilerin rastgele ateş açtığı belirtildi. Saldırı sonucunda en az 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Öte yandan, Yemen'de Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur El Hadi'ye bağlı güçlerle savaşan ayrılıkçılar, yoğun çatışmalar sonrası ülkenin güneyindeki Aden kentinde hükumet binalarını ele geçirmişti. Aden’de hükumet güçleri ile ayrılıkçılar arasında 4 gündür süren çatışmalarda 36 kişi öldüğü 185 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç