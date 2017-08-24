Yemen’de kolera şüphelisi 500 bin insanın yarısı çocuk

UNICEF temsilcisinin twitter hesabındaki ifadesinde kolera salgınından etkilenen çocukların ailelerinin çaresizliğine dikkat çekilirken, savaşın insanları yoksulluk sınırının altına düşürdüğüne vurgu yapıldı. Dünya Gıda Teşkilatı Yemen temsilcisi ise 1 milyon 800 bin çocuk ve 1 milyon 100 bin emzikli ve hamile kadının yetersiz beslendiğini açıkladı.

Dünya Gıda Programı Direktörü David Paisley, kuzeydeki milyonlarca insanın gıda ihtiyacının yüzde 95’inin Hudeyde Limanı'ndan yapılan ithalat yoluyla karşılandığı için Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin Hudeyde’nin batı limanına askeri saldırı yapmaması ricasında bulundu.