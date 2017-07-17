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Yemen’de koleradan ölenlerin sayısı bin 784’e yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Yemen’de kolera salgını nedeniyle bin 784 kişinin hayatını kaybettiğini, 344 bin 700 kişinin ise salgından etkilendiğini bildirdi.

Yemende koleradan ölenlerin sayısı bin 784e yükseldi

17 Temmuz 2017 12:41

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan açıklamada, Yemen’de kolera nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında artış olduğu bildirildi. Yemen’de kolera nedeniyle ilk ölümün görüldüğü 27 Nisan'dan itibaren ölenlerin sayısının bin 784'e ulaştığı, salgından etkilenen insanların ise 344 bin 700 olduğu belirtildi. WHO, hiçbir belirtirsi olmadan çok şiddetli ishal ve kusmalarla kendini gösteren koleranın bu sene hac vazifesini yerine getirmek için Suudi Arabistan'a gidecek olan milyonlarca insanı etkileyebileceği konusunda uyardı.

Yemen'deki WHO yetkilileri ülkenin 23 kentinden 22'sinin kolera salgınından etkilendiğini resmi twitter hesabından bildirdi.
Hastayı birkaç saat içinde öldürebilecek bir ishale neden olan kolera, 5 yaşın altındaki yetersiz beslenen çocukları daha çok etkiliyor.  

Muhammet Errumeym


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