Yemen'de koleraya yakalananların sayısı 300 bine ulaştı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Yemen'deki kolera vakasının 300 bine ulaştığını, bin 600'den fazla kişinin salgından dolayı hayatını kaybettiğini açıkladı. Komitenin resmi Twitter hesabından konuya ilişkin, "Yemen'deki kolera salgını kontrol dışı kalmaya devam ediyor. Şuan 300 bin kişi kolera hastası ve bin 600'den fazla kişi hayatını kaybetti" açıklaması yapıldı.

Dünya Sağlık Örgütü ise, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ile Sana'yı kontrol eden Şii isyancılar arasında iki yıldan fazla süren savaşta Yemen'deki altyapının çökmesi sonucu kolera hastalığının tetiklendiğini belirtiyor.



Muhammet Errumeym

