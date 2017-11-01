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Yemen’de pazar alanına hava saldırısı: 21 ölü

Yemen’de bir pazar alanına gerçekleştirilen saldırıda en az 21 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

Yemende pazar alanına hava saldırısı: 21 ölü

01 Kasım 2017 14:59

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen’in Suudi Arabistan sınırındaki Sadah kentinde bulunan pazara hava saldırısı gerçekleştirdi. Olayda 21 sivil hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Pazar yakınlarında bulunan araçlarda ve binalarda maddi hasar meydana geldi. Yemen’de bulunan yerel bir insan hakları örgütü yetkilileri, hava saldırısının pazarı hedef aldığını ifade ederek, saldırının detaylarını araştırdıklarını söyledi.

Bazı sağlık kaynakları ise olayda 29 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin de yaralandığını belirtti.

 

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