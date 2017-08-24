Yemen'deki hava saldırısında ölenlerin sayısı 41'e yükseldi

Yerel kaynaklar, Suudi Arabistan liderliğindeki askeri koalisyonun Yemen'in başkenti Sana'nın kuzeyindeki Arhab bölgesinde bir otele düzenlendikleri hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e çıktığı, 13 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.

Görgü tanıkları, Suudi askeri koalisyonun dün düzenledikleri saldırıda çift vuruş gerçekleştirdiklerini, ilkinde oteli vurduklarını, ikincisinde ise binaya giden bir kapıyı vurduklarını açıkladı. Görgü tanıkları, iki katlı binanın çatısının çökmesinden sonra düzinelerce insanın öldüğünü, ilk müdahale edenler dahil olmak üzere bir çok insanın da ikinci saldırıdan sonra öldüğünü söyledi.

BM, Yemen hava sahasını kontrolü altında tutan Suudi Arabistan liderliğindeki askeri koalisyonun, Husi kontrolü altında olan başkent Sana'ya düzenlediği hava saldırısına dair raporları incelediğini bildirdi.

BM'ye göre, Şubat 2014'ten bu yana Yemen'de 10 binden fazla insan öldü ve 3 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.