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'Yemen'deki tüm çocuk neslinin eğitime erişimi kısıtlı'

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) Yemen'in eğitim sisteminin savaştan dolayı harap olduğunu ve 2015'ten bu yana en az yarım milyon çocuğun okulu bıraktığını söyledi.

Yemendeki tüm çocuk neslinin eğitime erişimi kısıtlı

28 Mart 2018 01:10

Yemen'deki UNICEF Temsilcisi Meritxell Relano, “Yemen'deki tüm çocuk neslinin eğitime erişimi kısıtlı ya da hiç olmadığından kasvetli bir gelecekle karşı karşıyadır. Okulda kalanlar bile ihtiyaç duydukları kaliteli eğitimi almıyorlar” dedi. 

Ülkede okul dışında kalan çocuk sayısının 2 milyonu bulduğunu belirten Meritxell Relano, “2 bin 500'den fazla okul kullanım dışıdır. Bunlardan üçte ikisi saldırılardan zarar görmüş, yüzde 27'si kapalı ve yüzde 7'si askeri amaçlar için kullanılmış ya da yerinden edilmiş kişiler için barınaklar olarak kullanılmaktadır.
Devlet okulu öğretmenlerinin yaklaşık dörtte üçü maaşlarını bir yıldan fazla bir süredir alamamaktadır. Ayrıca ek olarak 4,5 milyon çocuk ciddi risk altında bulunmaktadır 

Çocuklar okula giderken ölüm riskiyle karşı karşıya. Bu sebeple aileler, çocuklarını evde tutmayı tercih etmektedir. Eğitime erişimin olmaması, çocukları ve aileleri erken evliliğe, çocuk işçiliğini ve savaşa girmeyi de içeren tehlikeli alternatiflere yöneltmektedir” ifadelerine yer verdi. 

UNICEF Temsilcisi Meritxell Relano, savaşan taraflara ve hükümet yetkililerine, savaşa son verme, öğretmenlere ödeme yapma, çocukların eğitimini koşulsuz olarak koruma ve eğitim için finansmanı artırma çağrısında bulundu.
Bölgenin en fakir ülkesi olan Yemen’de 2014 yılında patlak veren iç savaş her geçen gün şiddetini artırarak devam ediyor.  

Candemir Sarı 

 

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