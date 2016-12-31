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Yemen'den 160 hasta tedavi için Türkiye'ye geldi

Türkiye ile Yemen arasındaki mutabakat kapsamında, 160 Yemenli hasta ile 54 refakatçi, tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Yemenden 160 hasta tedavi için Türkiyeye geldi

31 Aralık 2016 00:00

Kiralanan özel uçakla Aden'den Türkiye'ye nakledilecek hasta ve refakatçiler, Kütahya Zafer Havalimanı'nda Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Ömer Güner ve Yemen Ankara Büyükelçisi Abdullah El Saaidi tarafından karşılandı. 

Karşılama anında duygusal anlar yaşandı. Yazlık kıyafetleri ile gelen hasta ve refakatçiler uçaktan inişte eksi 10 derece soğukla karşılaştılar. Uçakta inişte üşüyen hasta ve refakatçilere AFAD ve sağlık çalışanları üzerlerindeki elbiseleri verdi.
Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Ömer Güner, yaptığı açıklamada, "Tedavileri Afyonkarahisar'da yapılacak. İnsanı yardım kapsamında dünyada en cömert ülkeyiz. Dünyanın değişik yerlerinde ihtiyacı olan insanlara kucak açmış ülkeyiz. Gelen hastalara kapılarını kapatamazdık. Bu insanları kardeşlerimiz olarak görüyoruz. İnşallah bu kardeşlerimizi önümüzdeki günlerde tedavi olmuş olarak göreceğiz" dedi.
Aralarında çocukların da bulunduğu Yemenli hastalar, "Türkiye büyük bir devlet. Bizi tedavi için Türkiye'ye getiren başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ederiz. İnşallah şifa bulmuş olarak ülkemize döneceğiz" dedi.
Hasta ve refakatçiler, vize ve yurda giriş işlemleri tamamlandıktan sonra ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne nakledildi.
Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Yemen Taiz Valisi Ali Al-Ma'meri arasında 7 Ekim 2016'da Ankara'da yapılan görüşmede varılan mutabakat üzerine, Yemen'de tedavi imkanı bulamayan Taizli hastaların Türkiye'de tedavi edilmeleri kararlaştırılmıştı. 

Hüseyin Efe 


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