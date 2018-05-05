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Yemen'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne sert tepki

Yemen hükumet yetkilileri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Sokotra Adası'na asker konuşlandırmasını saldırganlık olarak değerlendirdi.

Yemenden Birleşik Arap Emirliklerine sert tepki

05 Mayıs 2018 11:26

Yemen hükumet yetkilileri, Yemen Başbakanı Ubedy bin Daghr ve 10 bakanın adadan ayrılmasına izin verilmediğini söyledi. 

Yemen hükümet yetkilileri, BAE'nin, Yemen hükumetinin orada olduğunu bildiği halde Sokotra deniz ve hava limanlarını işgal ettiğini söyledi. Yemen hükümet yetkililerinin açıklamasından sonra Suudi Arabistan hükümetinin durumun incelenmesi için Sokotra Adası'na soruşturma heyetinin gönderileceğini söyledi. BAE, adayı askeri operasyonlar için 99 yıllığına kullandığını iddia etti. 

Ada sakinleri, adadaki resmi binaların üzerine BAE’nin bayrağı ve Veliaht prens Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın resimlerinin asıldığını söyledi. Sokotra Adası'nın işgalinin, Yemen hükümetinin Başbakanı Daghr’ın adayı ziyaretine denk getirilmesine dikkat çekildi. Perşembe günü adayı ziyaret eden Başbakanı Daghr’ı büyük bir kalabalık karşılamıştı. Ada halkı BAE’nin adada bulunmasını kınayarak, Yemen Devlet Başkanı Abd-Rabbu Mansur’a destek veren sloganlar attı. Abdu Rabbu Mansur’un hükümeti Yemen’in asilerine karşı yürütülen savaşta BAE ile resmi olarak müttefik bulunuyor. 

Suudi Arabistan’ın koordinasyonunda Husilere ve İran’ın bölgede nüfuz kazanmasına karşı kurulan Arap koalisyonu Yemen’deki savaşa üç yıldır müdahil durumda bulunuyor.  

 

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