Yemen’den Filistin’e destek

Yemen’de Filistinlilerin Gazze- İsrail sınırında düzenlediği Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerine destek olmak isteyen yüzlerce kişi, ülkenin güneyindeki Taiz şehrinde bir araya geldi. Cuma namazından sonra gerçekleştirilen gösterilerde konuşan Vaiz Gameel al-Sabri, “Filistin’de, Suriye’de, Irak’ta vatanlarından ayrılmak zorunda kalan kardeşlerimiz çok zor durumdalar” dedi. Filistinlilerin geri dönüş haklarını elde etmek için başlattıkları gösterilerin önemine değinen al-Sabri, yaşanan çatışmalarda silahsız sivillerin öldüğünü ve dünyanın bu duruma sessiz kaldığını söyledi.

Protestolara katılan göstericiler, Kudüs ve Filistin’in zaferi için sloganlar atarak, Filistinlilere İsrail ablukasından kurtulana kadar destek olacaklarını aktardı.