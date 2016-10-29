Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona ait uçaklar tarafından Yemen’in güneybatısında bulunan Taiz kentine hava saldırısı düzenlendi. Yerel yetkililer, saldırıda bir evin hedef alındığını aktararak en az 17 sivil hayatını kaybettiğini bildirdi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona ait uçaklar tarafından Yemen’in güneybatısında bulunan Taiz kentine hava saldırısı düzenlendi. Yerel yetkililer, saldırıda bir evin hedef alındığını aktararak en az 17 sivil hayatını kaybettiğini bildirdi.
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