Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona ait uçaklar tarafından Yemen’in güneybatısında bulunan Taiz kentine hava saldırısı düzenlendi. Yerel yetkililer, saldırıda bir evin hedef alındığını aktararak en az 17 sivil hayatını kaybettiğini bildirdi.

