Yemen'e yardım gemisi yola çıktı

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, törende, Türk Kızılayı, AFAD ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) dünyada insani ve kalkınma yardımlarını en iyi yapan kuruluşlar olarak öne çıktığını söyledi.

Yemen'in Ankara Büyükelçisi Abdullah Ali Fadhel Al Saadi'ye yaklaşık 3 ay önce yaptığı ziyarette, 300 bin çocuğun kolera tehlikesiyle, açlık ve perişanlıkla karşı karşıya olduğunu söyleyerek, kısa sürede önlem alınmazsa bu kadar çocuğu kaybedebileceğini ifade ettiğini anlatan Kaynak, "Bu görüşme duygusal anlara sahne olmuştu. Dünyanın neresinde bir mazlum, bir muhtaç varsa, neresinde bir insan varsa, bize elini uzatanlara asla duyarsız kalmıyoruz. Bize bu ufku, vizyonu çizen Cumhurbaşkanımız, 'nerede bir insan varsa, nerede bize el uzatan varsa orada olacaksınız ve az çok demeden ona ulaşacaksınız' dediği için öyleyiz. Görüşme sonrası hemen harekete geçtik. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gerekli çalışmalar başlatıldı" dedi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, bölgede bir iç savaşın olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Yemen'de büyük bir kuraklığın neden olduğu bir kıtlık var. Bir yandan da maalesef kardeşin kardeşi kırdığı bir iç savaş var. Ölenin de öldürenin de Allah adına öldürdüğünü zannettiği bir iç savaş var. Bu iç savaşın arkasında, bu vekaletler savaşını yönetenler var. Bu gemi, Aden Limanı'na yanaşma izni alabilseydi çok daha önce orada olacaktı. Ya da Türk Kızılayı'nın Sağlık Bakanlığı ile koordine ettiği koleraya karşı kullanılacak ilaçlar, bu gemiyle 10-15 günde orada olmak yerine 4 saatte orada olacaktı. Bu hafta beni ziyarete gelen BM genel sekreter yardımcısından rica ettim. Beni evvelsi gün Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, 'izin çıktı' diye aradığında, hayatımın en mutlu günlerinden birini yaşadım."

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ise bundan önce Somali'ye, Gazze'ye Ramazan ayı içerisinde yardım gemileri gönderdiklerini hatırlatarak, "Yemen'e de bu gemimiz inşallah bir hafta on gün içerisinde varacak. Yaklaşık 27 milyon nüfusu olan Yemen'de bugün 19 milyon insan açlık çekiyor, insani yardıma muhtaç. Bunlardan 7 milyonu bir sonraki öğünde ne yiyeceğini bilmiyor ve çok büyük bir sıkıntı içerisinde. Bir taraftan süren iç savaş, bir taraftan kuraklık ve yoksulluk Yemen halkını, kardeşlerimizi çok ağır bir şekilde etkiledi. Yemen'in içerisinde yaklaşık 3 milyon insan mülteci durumuna düştü. Şu an Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre yaklaşık 200 bin kanıtlanmış kolera vakası Yemen'in genelinde, aşağı yukarı bütün 20 ilin tamamında maalesef ağır bir salgın olarak yayılıyor. Bini aşkın can kaybı var sadece koleradan. Geçen sene açlıktan dolayı 62 bin yavrumuzu Yemen'de maalesef toprağa verdik" diye konuştu.

AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden de, "Toplamda 31 milyon liralık burada bir yardım var. Bu yardımın karşısında ciddi ihtiyaç sahibi insanlar var. İvedi bir şekilde inşallah on gün olmadan bu gemimizi oraya ulaştırmış olacağız" dedi.

Konuşmaların ardından insani yardım yüklü gemi, yapılan duanın ardından Yemen'e uğurlandı.