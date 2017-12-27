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Yemenicilerin umudu film setleri

Kış mevsiminin gelmesiyle işleri durma noktasına gelen yemenicilerin umudu filmler oldu.

Yemenicilerin umudu film setleri

27 Aralık 2017 16:05
Yemenicilerin umudu film setleri - Tıkla İzle

Güneydoğu’da terleme, koku, mantar, egzama gibi rahatsızlıklara yol açmaması nedeniyle sıcak yaz aylarında yoğun olarak tercih edilen yemenilerin satışı kış döneminde ise duruyor. Kış döneminde satış olmamasına rağmen iş yerlerini açan yemeni ustalarının tek umudu ise tarihi filmlerin setleri oluyor.

Daha önce Rusya ve Avrupa ülkelerinden tarihi filmler için sipariş olan yemenicilerin kış dönemindeki umutları ise Rusya ve Avrupa ülkelerindeki dizi ile sinema sektörü oldu.

“TEK UMUDUMUZ FİLM SETLERİ”

Umutlarını film sektörüne bağlayan yemeni ustalarından Ali Pektaş, yaz dönemi için stok yaptıklarını da belirterek, "Kışın yemeni satışlarımız durgun oluyor. Biz de yaz için stok yapıyoruz. Kışın yemeni ayakkabılar pek giyilmez, çünkü yemeni ayakkabıların altı deri ve su alıyor. Şu anda bize talep film setlerinden geliyor. Fiyatlarda yaza göre değişiklik yok. Kışın bu ayakkabılar giyilmediği için tek umudumuz film setleri” diye konuştu.

Lider Olgun

Etiketler: yemeni

 

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