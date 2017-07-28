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Yemenli çocukların yüzde 80’i insanı yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen’de çocukların yüzde 80’inin acil yardıma muhtaç olduğunu açıkladı.

Yemenli çocukların yüzde 80i insanı yardıma muhtaç

28 Temmuz 2017 16:48

BM, iç savaşın yaşandığı Yemen’de çocukların yüzde 80’inin acil yardıma muhtaç olduğunu açıkladı. BM, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), UNICEF, Dünya Gıda Programı yetkilileri Yemen’deki kamplar ve çatışma bölgelerinde iki günlük incelemenin ardından yayınladıkları ortak bildiride, Yemen’de çocukların yüzde 80’inin acil yardıma muhtaç olduğunu belirtti. Yaklaşık 2 milyon çocuğun yetersiz beslenme ve kötü çevre koşulları yüzünden koleraya yakalanma riskinin olduğu ifade edilen Yemen’de 2 yıldır süren savaş ortamında ülkenin alt yapısının yok edildiği ve milyonlarca insanın açlıkla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Muhammet Errumeym 

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Yemen, Yemenli çocuklar


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