Yemin törenine bisikletle gelen vekil dikkatleri üzerine çekti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu, Eylül ayında yapılan genel seçimlerin ardından bugün açıldı. Milletvekillerinin kendi dillerinde yemin ederek görevlerine başladığı ilk oturuma arabası yerine bisikletle gelen milletvekili Celal Perişan tüm dikkatleri üzerine çekti.

Parlamenterler için tahsis edilen araba ve korumaları istemediğini belirten Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) milletvekili Perişan, arkasına şikayet kutusu koyduğu bisikletiyle gelmesini yönetim ile vatandaş arasında köprü olacaklarını göstermek için olduğunu aktardı.

Eskiden spor yorumcusu olan Celal Perişan, 40 bin 333 oyla 5'inci dönem milletvekili olarak seçildi.

Abdulkadir Hacıoğlu

