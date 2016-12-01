Gaziantep'te yaklaşık 40 yıldır baklava imalatı yapan Hamido Baklavaları'nın imalathanelerinde çalışan ustalara yemin ettiriliyor.Yemine sadık kalarak, en lezzetli ve kaliteli tatlıları imal etmesi istenen ustalar, yaklaşık yarım asırdır lezzetli baklavalar yapıyor. Usta yemin metnini iş yeri ve internet sitesinde yayınladıklarını belirten Hamido Baklavaları Ustabaşısı Mehmet Bilge, ettikleri yeminin ise şu şekilde olduğunu ifade etti:

“Üretip sattığım her malın arkasında duracağıma, vicdanımla baş başa imalat yaparken, vebal, sorumluluk, kul hakkı gözetmeye, sevdiklerime ve evlatlarıma yediremeyeceğim hiçbir ürünü müşterilerime satmayacağıma, ham maddenin özünü bozacak; hile, tağşiş, kanserojen, koruyucu gibi sağlığa aykırı hiçbir katkı maddesi kullanmayacağıma namusum, şerefim ve bütün mukaddesatım üzerine yemin ederim.”

“Fabrikasyon değil, el emeği göz nuru"

Bir usta için maddi kazanımdan önce sanatının geldiğine vurgu yapan Mehmet Usta, “İşi fabrikasyona dökerek baklavanın ruhu ile oynanmamalıdır. Taş fırında pişmeyen, el emeği ve hünerle yoğrulmayan baklavayı hakiki Antep baklavası olarak tabir edemeyiz. Geleneksel yöntemden bu zamana kadar kopmadık. Belki adımız fazla duyulmadı ama bizi test edenler farkımızı hemen fark ediyorlar. Hamido Baklavaları için birinci öncelik, atalarımızdan bize miras kalan bu kültür hazinemizi en iyi şekilde gelecek nesillere aktarmaktır” dedi.

“İnsan sağlığıyla oynuyorlar"

Mehmet Usta, Hamido Baklavaları'nda kullanılan sade yağın Şanlıurfa Karacadağ bölgesinden geldiğini belirterek yağın koyun sütünden imal edilen saf sade yağ olduğunu dile getirdi. Ucuz baklavalar ile ilgili uyarılarda da bulunan Mehmet Usta, “10 kilo koyun tereyağından 3 kilo sade yağ çıkıyor. Biz sade yağı 40 TL’ye alıp kullanırken, kilosu 3-4 TL’lik yağları kullananlar var. Şu an biz 70 TL’lik birinci sınıf baklavalık fıstık kullanıyoruz. Ancak Allah korkusu olmayıp, fıstık kullanmayan ve bezelye kullananların dahi olduğunu duyuyoruz. Tabi bu şekilde ürüne hile karıştıranların satış fiyatları da düşük oluyor. Durum böyle olunca hem insan sağlığı ile oynuyorlar hem de sektörde haksız rekabete neden oluyorlar” diye konuştu.