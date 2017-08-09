Yeminli baklavacıdan müşterilerine dara uyarısı

Çalışanlarına ettirdiği yeminle kamuoyunda tanınan baklava firması, şimdi de müşterilerini, "Değerli müşterimiz siparişleriniz hazırlanırken kutu darasının alındığını kontrol edin" yazısı çerçeveleterek, duvarına astı

Kamuoyunda ettikleri yeminle tanınan Hamido Baklava ve Fıstık firması tüm işyerlerinde müşterilerine yönelik astığı uyarı yazısı görenlerin takdirini kazanıyor. İş yerlerinde bulunan para kasalarının arka kısmındaki duvara asılan yazıda, "Değerli müşterimiz, siparişleriniz hazırlanırken kutu darasının alındığını lütfen kontrol ediniz" yazısı ile müşterilerini uyarıyor. Müşteriler açısından bir otokontrol oluşturmak istediklerinin altını çizen Hamido Baklavaları kurucu ortağı Hamit Yıldız, “Bugün yüce Allah’ın tek affetmediği şey kul hakkıdır. Sonradan pişman olunsa bile tekrar helalleşme imkanı bulunmayan perakende sektöründe, dara alımına azami dikkat ediyoruz. Yalnızca baklavada değil, salça baharat gurubunda da aynı uygulamamız mevcut. Bütün meslektaşlarımızı da bu hususa dikkat etmeye açık davet ediyor, 'hep beraber helalimize haram karıştırmayalım' diyoruz. Baklava fiyatına kutu satılmaz. Neyse maliyetiniz baklavanın fiyatına yansıtabilirsiniz. Ancak bu şekilde yanlış yapılıyor" dedi.

"Ustadan biz böyle görmüştük" mazeretinin ahirette bahane olmayacağını vurgulayan Yıldız, "Zararın neresinden dönülürse kardır. Bu nedenle tüm çalışanlara eksik, kalitesiz hizmet vermemesi konusunda sık sık ikaz ediyoruz. Müşterilerimizi de hem bizi hem çalışanlarımızı bu vebale girmememiz için bizleri ikaz etmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yıldız, piyasadaki baklava ve pasta kutuları kimi zaman 180-200 gram olabildiğini, ifade etti.