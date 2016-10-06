Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri Barış Ç. (19) isimli bir şahsın genç kadınlara fuhuş yaptırdığı ihbarını aldı. Polis, savcılıktan alınan izinle müşteri kimliğinde Barış Ç.'nin telefonunu arayarak irtibat kurdu. Barış Ç. ile anlaşarak verilen adrese giden polis, adreste tek kadın görünce zanlının birden fazla kadına fuhuş yaptırdığını bildiği için kendilerinin iki kişi olduğunu, bir kadın daha istediklerini söyledi. Bunun üzerine evdeki Elif D. (30) telefonla Ayşe C.'yi arayarak çağırdı. Genç kadın eve gelince polis iki kadın için Barış Ç.'ye 140 lira para verdi. Daha sonra ise kimliğini çıkartıp polis olduğunu söyleyip Barış Ç. ve Elif D.'yi gözaltına aldı. Ayşe C.'yi ise ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü. Polis, zanlıları emniyete götürdüğünde Elif D.'nin Barış Ç.'nin ağabeyinin resmi nikahsız eşi olduğunu belirledi. Zanlılar fuhuş yaptırdıkları suçlamasını kabul etmedi. Ayşe C.'nin ise zanlıların aksine bu iki şahsın fuhuş yapmak için kendisine aracı olduğunu söylediği ileri sürüldü. Ayşe C. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Zanlı yenge-kayın ise "fuhşa aracılık ve yer temin etmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlılar ,adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Fatih Keçe