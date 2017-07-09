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Yengesini ve komşusunu öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Adana’da uyuşturucu parası vermediği için ağabeyinin eşi ile komşusunu bıçaklayıp öldüren şahıs adliyeye sevk edildi.

Yengesini ve komşusunu öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

09 Temmuz 2017 15:26

Olay, Sarıhamzalı Mahallesi 47100. Sokak’ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ömer T. isimli şahıs, kardeşinin eşi Fadime T.’nin evine gelerek para istedi.

Yengesinden olumsuz cevap alınca öfkelenen şahıs, yeğeninin gözü önünde yengesini karnından bıçakladıktan sonra evde misafirlikte bulunan Azize Sabuncu’yu da bıçakla yaraladı. Olaydan sonra kaçmaya çalışan Ömer T.’yi mahalle sakinleri yakalayarak polise teslim etti.

Olayda bıçaklanarak hastaneye kaldırılan Fadime T. ile Azize Sabuncu da gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Cinayet zanlısı Ömer T. ise emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi’ne ardından adliyeye sevk edildi. 

Umutcan İşledici - Serkan Çetinkaya


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