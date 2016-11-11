Tosyalı bir esnaf, ABD’de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'a Türkiye'den ilk hediye olarak pirinç gönderecek. Tosya ilçesinde pirinç ticareti ile uğraşan İsa Özdemir, ABD’de yapılan başkanlık seçimlerini yakından takip ettiğini ve seçimler öncesi Donald Trump’ın kazanacağını tahmin ettiğini söyledi. Kendisinin 3 dönemdir yapılan ABD seçimleri sonrası yeni seçilen ABD başkanlarına pirinç hediye ettiğini ve bu defa Başkan Donald Trump’a pirinç göndermek istediğini söyledi. Özdemir, "Ben her dönem ABD seçimlerini yakından takip ediyorum ve sonrasında seçilen başkana meşhur Tosya pirincinden gönderiyorum. Bu defa yeni seçilen Başkan Donald Trump’a Tosya’nın meşhur Sarıkılçık pirincinden göndereceğim. Beyaz Saray ve mutfağı Tosya’nın Sarıkılçık pirinci ve damak tadı ile tanışacak. Başkan seçilen Donald Trump’a şimdiden yeni görevinde başarılar diliyor ve dünya barışı için çalışacağına inanıyorum" dedi.

Hazırladığı pirinç paketleri önünde Başkan Donald Trump’ın fotoğrafı ile resim çekinen İsa Özdemir, Türkiye’den ABD başkanına ilk hediyeyi göndermenin heyecanını yaşadığını söyledi.

Sedat Ağacıkoğlu

