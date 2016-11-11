Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Yeni ABD başkanına Türkiye'den ilk hediye Tosya pirinci

Yeni ABD başkanına Türkiye'den ilk hediye Tosya pirinci

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde pirinç ticareti yapan İsa Özdemir isimli esnaf, ABD'de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'a hediye olarak pirinç göndereceğini söyledi.

Yeni ABD başkanına Türkiyeden ilk hediye Tosya pirinci

11 Kasım 2016 10:42
Yeni ABD başkanına Türkiye'den ilk hediye Tosya pirinci - Tıkla İzle

Tosyalı bir esnaf, ABD’de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'a Türkiye'den ilk hediye olarak pirinç gönderecek. Tosya ilçesinde pirinç ticareti ile uğraşan İsa Özdemir, ABD’de yapılan başkanlık seçimlerini yakından takip ettiğini ve seçimler öncesi Donald Trump’ın kazanacağını tahmin ettiğini söyledi. Kendisinin 3 dönemdir yapılan ABD seçimleri sonrası yeni seçilen ABD başkanlarına pirinç hediye ettiğini ve bu defa Başkan Donald Trump’a pirinç göndermek istediğini söyledi. Özdemir, "Ben her dönem ABD seçimlerini yakından takip ediyorum ve sonrasında seçilen başkana meşhur Tosya pirincinden gönderiyorum. Bu defa yeni seçilen Başkan Donald Trump’a Tosya’nın meşhur Sarıkılçık pirincinden göndereceğim. Beyaz Saray ve mutfağı Tosya’nın Sarıkılçık pirinci ve damak tadı ile tanışacak. Başkan seçilen Donald Trump’a şimdiden yeni görevinde başarılar diliyor ve dünya barışı için çalışacağına inanıyorum" dedi.

Hazırladığı pirinç paketleri önünde Başkan Donald Trump’ın fotoğrafı ile resim çekinen İsa Özdemir, Türkiye’den ABD başkanına ilk hediyeyi göndermenin heyecanını yaşadığını söyledi. 

Sedat Ağacıkoğlu
 

Etiketler: pirinç, Trump


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!