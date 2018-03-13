Yeni ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo kimdir? Rex Tillerson neden görevden alındı?

ABD Dışişleri Bakanı Donald Trump tarafından flaş bir kararla Rex Tillerson görevinden alındı. Tillerson'ın yerine CIA Başkanı Yeni ABD Dışişleri Bakanı olarak Mike Pompeo'nun getirileceği bildirildi. Peki ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson neden görevden alındı? CIA Başkanı Mike Pompeo kimdir? İşte detaylar...

Mike Pompeo Kimdir?

1963’te ABD'nin California eyaletinde doğan Pompeo, 1982’de liseden mezun olduktan sonra West Point Askeri Akademisi’ne başladı. 1986’da mezun olduktan sonra orduda süvari birliğinde görev yaptı. Berlin Duvarı'nın yıkılması öncesi Almanya’da görevlendirilen Pompeo, Demir Perde'nin kontrolünden sorumlu birlikte, tank komutanıydı. Son olarak Birinci Körfez Savaşı’nda görev aldı.Ordudaki aktif görevine Körfez Savaşı’nın ardından son veren Pompeo, Harvard’da Hukuk Fakültesi’ne gitti. 1994’te Washington'a taşınarak Williams and Connely adlı hukuk şirketinde avukat olarak çalıştı. 1996’dan itibaren ise kendisine farklı bir kariyer seçti. Kansas’a taşınarak Thayer Hava Sahası ve Özel Güvenlik adlı bir savunma sanayi şirketinde CEO olarak çalışmaya başladı. 2006’da şirketteki tüm hissesini satarak petrol sektörüne geçiş yaptı. Sentry International adlı petrol sahalarına malzeme sağlayan bir şirketin başına geçti.

Rex Tillerson neden görevden alındı?

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada Rex Tillerson’ın Dışişleri Bakanlığı görevinden alındığını açıklayarak hizmetinden dolayı teşekkür etti. Trump, Dışişleri Bakanlığı görevine CIA Başkanı Mike Pompeo'nun getirileceğini belirterek, “Harika bir iş çıkaracak” dedi. Yeni CIA başkanının ise Gina Haspel olacağını duyuran Trump, Haspel’in bu göreve gelen ilk kadın olduğunu söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Donald Trump, Kuzey Kore ve Katar krizi gibi konularında bir çok kez karşı karşıya gelmişti. Öte yandan, Rex Tillerson’ın hakkında daha önce görevinden istifa ettiği iddiaları çıkmıştı.