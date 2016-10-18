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Yeni açılan mobilya mağazasında izdiham

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yeni açılan bir mobilya mağazasında indirimli ürünleri almak isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu.

Yeni açılan mobilya mağazasında izdiham

18 Ekim 2016 20:17
Yeni açılan mobilya mağazasında izdiham - Tıkla İzle

Hayrabolu Kahya Mahallesi'nde mobilya mağazasının açılışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Erken saatlerde gelen yüzlerce vatandaş mobilya mağazası önünde beklemeye başladı. Açılış sonrası mobilya mağazasında bulunan ürünlerde yapılan indirimler vatandaşların ürün kapma yarışına neden oldu. İndirimde olan ürünler vatandaşlar arasında izdihama neden olurken, bazı vatandaşlar ise ezilme tehlikesi geçirdi. İzdiham anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Firma yetkilileri ise dördüncü şubelerini Hayrabolu'ya açtıklarını belirterek, karşılaştıkları kabalıktan dolayı şaşkına döndüklerini belirtti. 

Etiketler: izdiham, mobilya


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