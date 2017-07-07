Yeni adı 'Yeni Orduspor'

Geçen sezon Bölgesel Amatör Ligi’ni (BAL) şampiyon olarak tamamlayan Güzelorduspor Kulübü, 3. Lig’e çıkmasının ardından Ordu Futbol Kulübü adını almıştı. 5 yıl önce TFF Süper Lig’de mücadele ederken, yaklaşık 100 milyon liralık bir borçla Bölgesel Amatör Lig’e düşen Orduspor’un adını yaşatmak için Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Türkiye Futbol Federasyonu bugün gönderdiği resmi yazıyla, Ordu Futbol Kulübü’nün adının Yeni Orduspor Kulübü olarak tescil edildiğini duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinde de kulübün adını Yeni Orduspor Kulübü olarak değiştirdi.

"BU TAKIM ORDUSPOR’DUR, BÜTÜN ORDULULARIN TAKIMIDIR"

Desteklerinden dolayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’e teşekkür eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Yeni Orduspor’la bir efsaneyi yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi. Başkan Yılmaz, "Orduspor’un kamuoyuna duyurduğu 105 milyon TL’lik borcun kontrol edilebilir, sürdürülebilir ya da eritilebilir olduğuna dair şehrimizde bir kanaat yoktur. Dolayısıyla bizim bu borç yükü ile mevcut takımı alıp sürdürülebilir hâle getirme imkânımız da bulunmamaktaydı. Bu nedenle BAL’da, 3. Lig’e ve ardından 2. Lig’e sıfır borçla bir takım çıkarma hedefinde olmalıydık. Bu yüzden geçtiğimiz sezon 3. Lig’e çıkan sıfır borçsuz takımımızın adını Yeni Orduspor olarak tescil ettirdik. Desteklerinden dolayı TFF Başkanımız Yıldırım Demirören’e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"ESKİ ÖZLENEN GÜNLERİMİZE DÖNMEK İSTİYORUZ"

Yeni Orduspor’un tüm Orduluların takımı olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, "Kulübün adını, Büyükşehir Belediyespor olarak tescil ettirebilirdik. Ordu ilimizde tüm Orduluları kucaklayan, beraber sevinip, beraber üzüleceğimiz, mor-beyazlı Yeni Ordusporumuzla eski özlenen günlerimize dönmek istiyoruz. Tekrar etmek gerekirse Yeni Orduspor tüm Ordulularındır. Ordu halkına armağanımızdır. İnşallah Yeni Ordusporumuzla nice mor-beyaz şampiyonluklara imza atacağız" şeklinde konuştu.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Federasyonumuz kayıtlarındaki unvanını ’Yeni Orduspor Kulübü Derneği’ kayıtlardaki renginin mor-beyaz-siyah ve logosunun aşağıdaki yeni logo ile değiştirilmesini talep etmiştir. Dosya evrakın incelenmesi neticesinde, TFF Kulüp Tescil Talimatı’nda belirtilen evrakların Federasyonumuza iletildiği görülmüş ve Güzelordu Spor Kulübü Derneği’nin bundan sonra Federasyonumuz kayıtlarında ’Yeni Orduspor Kulübü Derneği’ olarak Kulüp renklerinin ’mor-beyaz-siyah’ ve aşağıdaki yeni logonun kulüp logosu olarak değiştirilmesine Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun 05.07.2017 tarih ve 56 sayılı toplantısında karar verilmiştir."

Metin Akyürek