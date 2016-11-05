12 parçalık yeni albümünü önümüzdeki günlerde piyasaya sürecek olan sanatçı Buray, Bursa'da bir alışveriş merkezinde sevenlerine mini konser ve imza günü düzenledi. Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği ünlü şarkıcı sevilen şarkılarını söyleyerek unutulmaz anlar yaşattı. Türkiye'de imza günlerine başladığını belirten Buray, "18 yaşından küçükler konserlere gelemedikleri için, onlara en uygun yerler alışveriş merkezlerinde düzenlenen konserler ve imza günleri oluyor. Playback yapmaktansa canlı performans sergilemeyi tercih ediyorum. Daha sonra fotoğraf çektirmek ve imza isteyen hayranlarımla bir arada oluyorum" açıklamasında bulundu.

'İstersen' parçasıyla çıkış yakalayan Buray müzik kariyerinde daha önce işin mutfağında önemli eserlere imza attığını hatırlatarak; "7 yıl önce söz yazarı Gözde Ançel'le tanışarak beste yapmaya başladım. İlk bestemiz Ferhat Göçer'in seslendirdiği 'Unutmuş Çoktan' adlı parçayla piyasaya girdim. Daha öncesinde Kıbrıslı grup Babutsa'nın prodüksiyonluğunu yaptım. Uzaktan Türkiye piyasasının içindeydim, iki yıl önce 'Bir Şişe Aşk' albümünü kaydetmeye başladım. Türkiye'den teklifler gelmeye başlayınca albüm yapma kararı aldık, kaydettiğimiz demoları Türkiye'deki plak şirketlerine yolladık ve şu ançalıştığım şirket destek verince albümü çıkardık" dedi.

Yeni albümde baba imzası

İkinci albümünü önümüzdeki hafta hayranlarıyla buluşturacağını söyleyen Buray, albümün 11 Kasım'da müzik marketlerde yerini alacağını söyledi. 12 parçadan oluşacak yeni albümde parçalardan 11 tanesi Gözde Ançel ve Buray imzalı, bir eser ise Buray'ın babasının yazdığı sözlerden oluşan türkü. Albüm dışında birçok ünlü isme beste verdiğini, besteleriyle ön planda olmayı hedeflediğini belirten Buray,"Yeni albümde yer alan 12 eser de farklı tarzlara hitap ediyor. Her yaş kitlesinden insanın dinleyebileceği farklı türlerden geniş yelpazeli bir albüm oldu. Her yaş kitlesinden insan bu albümde kendinden bir parça bulacak" dedi. Bursa'ya ikinci gelişi olduğunu kaydeden Buray mini konserinin ardından gelen hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirip imza dağıttı.