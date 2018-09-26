Yeni aldığı araçla kaza yaptı, arkadaşı ölümden döndü

Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Cerrah kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni aldığı 16 ACD 289 plakalı otomobille gezmeye çıkan Taner Y. (20) ve arkadaşı üniversite mevkine geldiğinde araç kontrolden çıktı. Yolun sağındaki trafik levhasına çarparak duran otomobil kullanılmaz hale geldi.
Taner Y. kazayı yara almadan atlatırken, yanında bulunan arkadaşı Furkan S. (21) otomobilin içinde sıkıştı. Sağlık ekiplerin yardımıyla otomobilden çıkarılan Furkan S. İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Seyfettin Aras