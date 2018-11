Yeni aldığı traktörle 15 metrelik viyadükten uçtu

Kaza, akşam saatlerinde Delice ilçesinin Büyükyağlı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni aldığı ve plakasız 4x4 traktörü ile tarladan evine giden M.E. isimli çiftçi, 15 metre yükseklikteki viyadükten tarlaya düştü. Kazanın etkisiyle traktör ortadan ikiye bölündü. Kazada yaralanan sürücü M.E. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı anlaşılan sürücü M.E., Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Hasan Ay