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Yeni Amasyaspor: 3 - Göztepe: 2

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 6. hafta karşılaşmasında Bölgesel Amatör Lig takımı Yeni Amasyaspor, sahasında TFF 1. Lig takımı Göztepe’yi 3-2 mağlup ederek kupaya galibiyetle veda etti.

Yeni Amasyaspor: 3 - Göztepe: 2

26 Ocak 2017 15:48

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Göztepe’den Mehmet Umut’un sağ kanattan ceza sahasına ortaladığı topu Yeni Amasyaspor defansı uzaklaştırdı.

13. dakikada Yeni Amasyaspor’un kazandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortalanan topta Muhammed Emin Gül meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

19. dakikada Göztepe sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Alexhander’in ceza sahasına gönderdiği topu Yeni Amasyasporlu kaleci Rasim yumruklarıyla uzaklaştırdı.

35. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Amasyaspor atağında ceza sahasına ortalanan topu Hakan, kaleci Yavuz’un solundan ağlarla buluşturdu. 2-0

43. dakikada sol kanattan gelişen Yeni Amasyaspor atağında ceza sahasına ortalanan topu Kaan ağlara gönderdi. 3-0

49. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Sinan’ın ceza sahasına ortasında Mehmet Umut Nayir topu ağlarla buluşturdu. 3-1

82. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Mehmet Umut Nayir ceza sahası içerisinde topu kaleci Rasim’in sağ tarafından ağlarla buluşturdu. 3-2

---KÜNYE---

Stat: Amasya 12 Haziran

Hakemler: Özkan Çeliker xx, Mehmet Kısal xx, Gökmen Olgaç xx

Yeni Amasyaspor: Rasim xxx, Mehmet xx, Ergin xxx, Barış xx (Ali Kaan dk. 84 ?), Cumaali xxx (Mikail dk. 75 x), Hakan xx, Orhan xx (David Simbo dk. 62 x), Muhammed Emin Bakan x, Kaan xx, Muhammed Emin Gül xxx, Rıdvan xx

Yedekler: Ömer, Engin, Hayrullah, Fatih Sultan

Teknik Direktör: Ufuk Sarı

Göztepe: Yavuz x, Emre Can xx, Soner x, Emre xx, Mehmet Umut Nayir xx, Alexhander x (Metin dk.74 x), Salim x, Sinan x, Tayfun x, Leroy Marten x, Canberk x

Yedekler: Eren, Burak, Mahmut Nigiz

Teknik Direktör: İrfan Saraloğlu

Goller: Muhammed Emin Gül (dk. 13), Hakan Açıkalın (dk. 35), Kaan Yüksel (dk. 43) (Yeni Amasyaspor), Mehmet Umut Nayir (dk. 49 ve dk. 82) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Kaan Yüksel, Mikail Usta (Yeni Amasyaspor), Leroy George (Göztepe)

(Murat Çelik /İHA)

Etiketler: Yeni Amasyaspor


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