AK Parti ve MHP arasındaki Anayasa müzakereleri tamamlandı. AK Parti MHP'ye yanıtını yazılı iletti.

Başbakan Yıldırım: "Devlet Bahçeli ile en kısa zamanda görüşeceğiz"

Başbakan Binali Yıldırım, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile en kısa zamanda görüşeceklerini bildirdi.

Başbakan Yıldırım, TBMM'deki grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni anayasa müzakerelerine ilişkin açıklamada bulunan Başbakan Yıldırım, "Devlet Bahçeli ile en kısa zamanda görüşeceğiz. Tarih veremeyiz. İçeriği göreceksiniz. Sayın Bahçeli ile görüşelim bir mutabık kalmadan açıklama yapmak doğru olmaz" ifadelerini kullandı.