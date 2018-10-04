Yeni annelere emzirme konusunda önemli ipuçları

Anneleri genellikle hamilelikten itibaren bir telaş alır. Neyi, nasıl yapacağını bilememek ya da bebeği ile ilgili doğru bildiği şeyleri yaparken kendinden emin olamamak yeni annelerin sürekli kaygı içerisinde olmasına neden oluyor. Yenidoğan bir bebeğin en önemli ihtiyacı olan emzirme konusu da annelerin en hassas olduğu noktadır. Bu kapsamda 1-7 Ekim Dünya Emzirme Haftası sebebiyle Canbebe Uzmanı Yenidoğan Hemşiresi Esra Ertuğrul, annelerin emzirme konusundaki tüm kaygılarına son verecek çok önemli ipuçlarını paylaştı.

“İlk günlerde bebeğiniz her istediğinde emzirin”

İlk günlerdeki sütün çok kıymetli olduğunu ifade eden Canbebe Uzmanı Yenidoğan Hemşiresi Esra Ertuğrul, “Kolostrum, özellikle bebeğin bağışıklığını güçlendiren proteinden zengin bir yapıdır. İlk 3 gün annenin bebeğin her istediğinde emzirmesi çok önemlidir. İlk günlerde bebek sık kaka yapar ve dolayısıyla sık emmek ister, bu sütün az olduğu anlamına gelmez. İlk haftalarda emzirme aralıkları bir -iki saat gibi kısa olabilir. Bebek uyandığında genellikle açtır ve emzirilmek ister. Ayrıca sık emmek istemesi sadece açlığa bağlı değildir, bebek anne memesinde kendini güvende hissetmek ister” dedi.

Emzirme teknikleri çok önemli

Bir memedeki süt bitmeden diğer memeye geçilmemesi gerektiğinin önemle altını çizen Ertuğrul, “12. günden sonra anne sütü artık önden sudan zengin arkadan gelen süt ise yağdan zengin bir yapısı ile bebeğin kilo almasına yardım etmeye başlar. Tamamen bittiğine emin olduktan sonra diğer memeye geçilmeli. Aksi taktirde bebeğin kilo alımında sıkıntı olur. İlk günlerde her memenin 8 - 10 dakika, 2 haftalık olan bebeğin her memede 15'er dakika emzirilmesi yeterlidir” dedi.

“Bol sıvı tüketin, protein ağırlıklı beslenin ve bebeğinizle birlikte uyuyun”

Annelerin de beslenmesine dikkat etmesi gerektiğini belirten Ertuğrul, “Sütü etkilediği kanıtlanmış herhangi bir besin yoktur. Beslenmenizde dikkat etmeniz gereken tek şey; çok sıvı tüketmek ve normalde almanız gereken kaloriden bir miktar daha fazla kalori almaktır. Günde 2-2,5 lt su tüketmeye çalışın. İlk günlerde bebeğiniz rehberliğinde hareket etmeye çalışın. Onun uyuduğu saatlerde siz de dinlenin. Çünkü siz ne kadar bol sıvı alıp, protein ağırlıklı beslenip iyi dinlenirseniz sütünüz o kadar artar” şeklinde konuştu.

“Bebeğiniz emdiğinde, pompadan daha fazla süt çıkarır”

Pompa ile sağılan süt ile bebeğin emerek aldığı süt miktarının farklı olduğunu belirten Ertuğrul, “Bebek, aynı memeden pompayla sağdığınızdan daha fazla süt çıkarır. Bu sebeple öncelikle bebeğinizi emzirin imkân olmadığı durumlarda pompa ile sağın” önerilerinde bulundu.

“Emzirme döneminin ilk günlerinde parfüm kullanmayın”

Emzirme döneminin ilk günlerinde parfüm kullanılmaması gerektiği kaydeden Ertuğrul, “Emzirme döneminin her anında ama özellikle ilk günlerde bebekle ten temasına çok önem verin. Bebeğiniz sizin kokunuzu sürekli hissetsin. Parfüm ya da yoğun kokulu yumuşatıcıları kullanmaktan yoğun emzirme döneminde kaçının” diye konuştu.

“3. aydan sonra sütüm bitti diye emzirmeye son vermeyin”

Anne sütü üretiminin 3. ay itibariyle düzene girmeye başladığını belirten Ertuğrul, “ilk 3 ay kontrolsüzce anne sütü üretilirken, bebeğiniz 3 aylık olduğunda ‘yetecek kadar' süt oluşmaya başlar. Bazı anneler bu yüzden 3. ayda sütünün yetmediğini sanarak mamaya başlar. Emzirmeyi kesmeyin ve ilk 6 ay mutlaka anne sütü ile bebeğinizi besleyin” dedi.

