Süre doğum sayısına göre değişecek. İlk doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar kısmı süreli çalışma yapılabilecek. Bu süre bittikten soran çalışan anne veya baba çocuk ilkokula başlayana kadar yarım gün çalışabilecek.

İkisi de çalışmalı

Kısmi süreli çalışma hakkı mecburi okula başlama tarihine kadar geçerli olacak. Eşlerden birinin çalışmaması halinde, çalışan eş kısmi süreli çalışma talebinde bulunamayacak. Çocuk okula başlaymcaya kadar yarım gün çalışma hakkından işçiler gibi memurlar da yararlanacak. Onların da bu hakkı kullanabilmesi için eşlerinin çalışıyor olması gerekiyor. Yarım gün çalışma hakkından istenildiği zaman vazgeçilecek. Doğum yapan kadınlar 6 aya (180 güne) kadar süreyle yarı zamanlı çalışabilecek. Üstelik tam maaş alacaklar. Bu haktan yararlanmak isteyen kadınların doğum tarihinden önceki son üç yılda adına en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olması gerekecek. Bir de yarı zamanlı kadınların maaşı ne olursa olsun devletin aylık desteği en fazla 823 lira olacak. Bu durumda asgari ücretlinin cebine 1473 lira para girecek.

Kaynak: Posta gazetesi