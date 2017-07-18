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Yeni doğan bebeğinin ismini Ömer Halis koydular

Sakarya’da Yadigar ve İrfan Çelik çifti yeni doğan bebeklerine 15 Temmuz darbe girişimi gecesi darbeci generali alnından vurarak öldürdükten sonra şehit olan Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in adını verdi.

Yeni doğan bebeğinin ismini Ömer Halis koydular

18 Temmuz 2017 11:34

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Maltepe Mahallesinde ikamet eden ve 10 aylık evli olan 25 yaşındaki Yadigar ve 31 yaşındaki İrfan Çelik çiftinin bebekleri 15 Temmuz gecesi Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dünyaya geldi. Çelik çifti, yeni doğan bebeklerine darbe girişiminin olduğu gece, Özel Kuvvetler'de görevli darbeci Tuğgenaral Semih Terzi'yi alnından vurduktan sonra şehit olan bordo bereli Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in adını verdi.

“Şehit olan askerlere Allah’tan rahmet diliyoruz”

Anne Yadigar Çelik yaptığı açıklamada, “15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinin ardından 1 yıl geçti. Ülke olarak bu darbe girişiminden çok etkilendik ama çok şükür bu darbe girişimi başarılı olmadı. 15 Temmuz darbe girişiminde gecenin seyrini değiştiren askerimiz, Ömer Halis Demir şehit olmuştu. Bizde bundan çok etkilendik, hiç unutmadık. Onun ismini hiç unutmadık, ülkede unutmadı, unutmayacakta. Darbe girişiminden 1 yıl sonra 15 Temmuz gecesinde oğlumuz dünyaya geldi. Buda bizimi için mutlu bir andı. Bizde şehidimiz Ömer Halis Demir’in ismini yaşatmak istedik, ailecek karar verdik ve oğlumuzun adını Ömer Halis koyduk. İnşallah evladımız onun gibi mert, yiğit birisi olur. Ülkemize laik bir evlat olur. 15 Temmuz gecesi şehit olan tüm askerlerimize Allah’tan rahmet dilerim. İnşallah ülke olarak bir daha böyle bir şey yaşamayız” dedi.

“Vatana millete hayırlı bir evlat olur”

Baba İrfan Çelik ise yaptığı açıklamada, “15 Temmuz darbe girişiminin ardından 1 yıl geçti. O gece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla demokrasi nöbetlerimizi gece gündüz demeden tuttuk. Ve 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümünde oğlumuz dünyaya geldi. 15 Temmuz darbe girişimi gecesinin ve darbe girişiminin seyrini değiştiren kahramanımız şehit Ömer Halis Demir’i unutmadık. Hep aklımızdaydı. Darbe girişiminin yıl dönümünde oğlumuz dünyaya geldi. Onun ismini de Ömer Halis koyduk. Oğlumuz, şehidimiz Ömer Halis Demir gibi vatanına milletine hizmet eden bir evlat olur İnşallah. Ömer Halis Demir’in ailesine başsağlığı, kendisine de Allah’tan rahmet diliyoruz” diye konuştu.

Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek
 


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