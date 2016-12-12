Diğer
Kategoriler

Yeni doğum yapan annelerde beslenmeye dikkat

Emzirmenin, anne ve çocuk arasındaki bağı kuvvetlendiren önemli eylem olduğunu belirten Diyetisyen Elif Yıldız, annenin beslenmesinin sütün kalitesini etkilediğini söyledi.


12 Aralık 2016 10:18

Dermaklinik Estetik Ve Güzellik Merkezinden Diyetisyen Elif Yıldız, "Emzirme dönemi annenin yeterli ve dengeli beslenmesi anne için de çocuk içinde çok önemlidir. Annenin beslenmesinde tüm besin grupları ve vit-min yönünden de zengin olmalıdır. Anne sütü;, besleyicidir, ekonomiktir, sindirimi kolaydır, daima temiz ve hazırdır, duygusal bağ sağlar" dedi.

Emziklilik döneminde 2 duruma dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Diyetisyen Yıldız, "Bunlar; annenin besin depolarını koruyarak sağlığı korumak ve salgılanan sütün yeterliliğini ve verimliliğini arttırmaktır (bebeğin büyüme ve gelişimi için)" diye konuştu.
Normal beslenen sağlıklı bir annenin sütünün, çoğunlukla bebeği için yeterli olduğunu belirten Yıldız, "Sütünüzün yetmediği konusunda şüpheleriniz varsa yapılacak en doğru şey bebeğinizin kilosunu takip etmektir. Önce bebeğinizin kilosuna baktırabileceğiniz bir sağlık kuruluşuna gidin, tarttırın. 2-3 gün sık sık her istediğinde aksatmadan emzirin. Sonra tekrar aynı yerde tarttırın. Günlük kilo alımı: 20-30 gr ise, haftalık kilo alımı: 125 gr ise, aylık en az kilo alımı 500gr ise, sütünüz yetiyor demektir" ifadelerini kullandı.

"Şişman bebek sağlıklı bebek anlamına gelmiyor"
Ne kadar sık emzirilirse o kadar çok sütün salgılandığına dikkat çeken Diyetisyen Elif Yıldız, bu nedenle emzirmeye dikkat edilmesinin ve bebeğin şişman olmasının sağlıklı olduğu anlamına gelmediğini söyledi.
Diyetisyen elif Yıldız, anne sütünü artırması için yapılacakları ve besinleri şu şekilde sıraladı:
"Anason, rezene, ısırgan otu, kuru incir, fesleğen, nane, susam ve bol su tüketilmeli.
Sütümüzün artması için ise;
*Tüm besin gruplarını günlük beslenmemize koyun (Et grubu, Süt grubu, Ekmek grubu, Sebze-Meyve Grubu, Yağ grubu)
*Her gün düzenli olarak 3 L su için.
*Günde 4-5 fincan rezene çayı için.
*Her sabah kahvaltıda, kahvaltınıza ek olarak 1 tabak dolusu maydanoz,dereotu, taze nane, roka gibi yeşillikler tüketin.(Diğer öğünlerde de ekleyebilirsiniz.)
*Demir kaynaklı gıdalar olan çekirdekli siyah kuru üzüm, yeşil mercimek, kuru hurma tüketiminize özen gösterin. Her sabah 1 tatlı kaşığı pekmezinizi limonlayarak tüketin.
*Her gün 1 – 2 tatlı kaşığı çörek otu karıştırılmış bal tüketiniz. 1 tatlı kaşığı zencefilli bal tüketin.
*Her gün sabah akşam 1 bardak kuru incir suyu için. (7-8 adet kuru inciri ikiye bölün, yarım litre suya koyun, 10 dk haşlayın.)
Hergün 1-2 bardak süt – yoğurt tüketin (süt ürünlerinden gaz yapmayan laktozsu süt tercih edebilirsiniz.).
*Emzirmeden 1-2 saat önce 1-2 diş sarmsak tüketin.
*Günde 1-2 bardak fesleğen çayı için. (1 tutam fesleğini 1-2 dk. Kaynamış suda demeleme usulü)(aynı şeyi ısırgan otu için de yapabilirsiniz.)
*Tüm yemeklerinize kimyon ve fesleğen koyun.
*Her gün 1 adet kayısı kıvamında haşlanmış yumurta tüketin.
*Günde 2-3 kez susam yağı ile karın bölgenize ve göğsünüze masaj yapın.
*Her gün 2-3 tam ceviz, 5-6 adet fındık, 7-8 badem atıştırın."
Yıldız, "Ne kadar çok yersem o kadar sütüm olur düşüncesinden ziyade ne kadar kaliteli beslenirsem o kadar sütüm olur düşüncesine odaklanmaya çalışın" şeklinde konuştu.mzirmenin, anne ve çocuk arasındaki bağı kuvvetlendiren önemli eylem olduğunu belirten Diyetisyen Elif Yıldız, annenin beslenmesinin sütün kalitesini etkilediğini söyledi.
Dermaklinik Estetik Ve Güzellik Merkezinden Diyetisyen Elif Yıldız, "Emzirme dönemi annenin yeterli ve dengeli beslenmesi anne için de çocuk içinde çok önemlidir. Annenin beslenmesinde tüm besin grupları ve vit-min yönünden de zengin olmalıdır. Anne sütü;, besleyicidir, ekonomiktir, sindirimi kolaydır, daima temiz ve hazırdır, duygusal bağ sağlar" dedi.
Emziklilik döneminde 2 duruma dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Diyetisyen Yıldız, "Bunlar; annenin besin depolarını koruyarak sağlığı korumak ve salgılanan sütün yeterliliğini ve verimliliğini arttırmaktır (bebeğin büyüme ve gelişimi için)" diye konuştu.
Normal beslenen sağlıklı bir annenin sütünün, çoğunlukla bebeği için yeterli olduğunu belirten Yıldız, "Sütünüzün yetmediği konusunda şüpheleriniz varsa yapılacak en doğru şey bebeğinizin kilosunu takip etmektir. Önce bebeğinizin kilosuna baktırabileceğiniz bir sağlık kuruluşuna gidin, tarttırın. 2-3 gün sık sık her istediğinde aksatmadan emzirin. Sonra tekrar aynı yerde tarttırın. Günlük kilo alımı: 20-30 gr ise, haftalık kilo alımı: 125 gr ise, aylık en az kilo alımı 500gr ise, sütünüz yetiyor demektir" ifadelerini kullandı.

"Şişman bebek sağlıklı bebek anlamına gelmiyor"
Ne kadar sık emzirilirse o kadar çok sütün salgılandığına dikkat çeken Diyetisyen Elif Yıldız, bu nedenle emzirmeye dikkat edilmesinin ve bebeğin şişman olmasının sağlıklı olduğu anlamına gelmediğini söyledi.
Diyetisyen elif Yıldız, anne sütünü artırması için yapılacakları ve besinleri şu şekilde sıraladı:
"Anason, rezene, ısırgan otu, kuru incir, fesleğen, nane, susam ve bol su tüketilmeli.
Sütümüzün artması için ise;
*Tüm besin gruplarını günlük beslenmemize koyun (Et grubu, Süt grubu, Ekmek grubu, Sebze-Meyve Grubu, Yağ grubu)
*Her gün düzenli olarak 3 L su için.
*Günde 4-5 fincan rezene çayı için.
*Her sabah kahvaltıda, kahvaltınıza ek olarak 1 tabak dolusu maydanoz,dereotu, taze nane, roka gibi yeşillikler tüketin.(Diğer öğünlerde de ekleyebilirsiniz.)
*Demir kaynaklı gıdalar olan çekirdekli siyah kuru üzüm, yeşil mercimek, kuru hurma tüketiminize özen gösterin. Her sabah 1 tatlı kaşığı pekmezinizi limonlayarak tüketin.
*Her gün 1 – 2 tatlı kaşığı çörek otu karıştırılmış bal tüketiniz. 1 tatlı kaşığı zencefilli bal tüketin.
*Her gün sabah akşam 1 bardak kuru incir suyu için. (7-8 adet kuru inciri ikiye bölün, yarım litre suya koyun, 10 dk haşlayın.)
Hergün 1-2 bardak süt – yoğurt tüketin (süt ürünlerinden gaz yapmayan laktozsu süt tercih edebilirsiniz.).
*Emzirmeden 1-2 saat önce 1-2 diş sarmsak tüketin.
*Günde 1-2 bardak fesleğen çayı için. (1 tutam fesleğini 1-2 dk. Kaynamış suda demeleme usulü)(aynı şeyi ısırgan otu için de yapabilirsiniz.)
*Tüm yemeklerinize kimyon ve fesleğen koyun.
*Her gün 1 adet kayısı kıvamında haşlanmış yumurta tüketin.
*Günde 2-3 kez susam yağı ile karın bölgenize ve göğsünüze masaj yapın.
*Her gün 2-3 tam ceviz, 5-6 adet fındık, 7-8 badem atıştırın."
Yıldız, "Ne kadar çok yersem o kadar sütüm olur düşüncesinden ziyade ne kadar kaliteli beslenirsem o kadar sütüm olur düşüncesine odaklanmaya çalışın" şeklinde konuştu. 

Etiketler: beslenme, doğum


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç