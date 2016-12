Dermaklinik Estetik Ve Güzellik Merkezinden Diyetisyen Elif Yıldız, "Emzirme dönemi annenin yeterli ve dengeli beslenmesi anne için de çocuk içinde çok önemlidir. Annenin beslenmesinde tüm besin grupları ve vit-min yönünden de zengin olmalıdır. Anne sütü;, besleyicidir, ekonomiktir, sindirimi kolaydır, daima temiz ve hazırdır, duygusal bağ sağlar" dedi.

Emziklilik döneminde 2 duruma dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Diyetisyen Yıldız, "Bunlar; annenin besin depolarını koruyarak sağlığı korumak ve salgılanan sütün yeterliliğini ve verimliliğini arttırmaktır (bebeğin büyüme ve gelişimi için)" diye konuştu.

Normal beslenen sağlıklı bir annenin sütünün, çoğunlukla bebeği için yeterli olduğunu belirten Yıldız, "Sütünüzün yetmediği konusunda şüpheleriniz varsa yapılacak en doğru şey bebeğinizin kilosunu takip etmektir. Önce bebeğinizin kilosuna baktırabileceğiniz bir sağlık kuruluşuna gidin, tarttırın. 2-3 gün sık sık her istediğinde aksatmadan emzirin. Sonra tekrar aynı yerde tarttırın. Günlük kilo alımı: 20-30 gr ise, haftalık kilo alımı: 125 gr ise, aylık en az kilo alımı 500gr ise, sütünüz yetiyor demektir" ifadelerini kullandı.

"Şişman bebek sağlıklı bebek anlamına gelmiyor"

Ne kadar sık emzirilirse o kadar çok sütün salgılandığına dikkat çeken Diyetisyen Elif Yıldız, bu nedenle emzirmeye dikkat edilmesinin ve bebeğin şişman olmasının sağlıklı olduğu anlamına gelmediğini söyledi.

Diyetisyen elif Yıldız, anne sütünü artırması için yapılacakları ve besinleri şu şekilde sıraladı:

"Anason, rezene, ısırgan otu, kuru incir, fesleğen, nane, susam ve bol su tüketilmeli.

Sütümüzün artması için ise;

*Tüm besin gruplarını günlük beslenmemize koyun (Et grubu, Süt grubu, Ekmek grubu, Sebze-Meyve Grubu, Yağ grubu)

*Her gün düzenli olarak 3 L su için.

*Günde 4-5 fincan rezene çayı için.

*Her sabah kahvaltıda, kahvaltınıza ek olarak 1 tabak dolusu maydanoz,dereotu, taze nane, roka gibi yeşillikler tüketin.(Diğer öğünlerde de ekleyebilirsiniz.)

*Demir kaynaklı gıdalar olan çekirdekli siyah kuru üzüm, yeşil mercimek, kuru hurma tüketiminize özen gösterin. Her sabah 1 tatlı kaşığı pekmezinizi limonlayarak tüketin.

*Her gün 1 – 2 tatlı kaşığı çörek otu karıştırılmış bal tüketiniz. 1 tatlı kaşığı zencefilli bal tüketin.

*Her gün sabah akşam 1 bardak kuru incir suyu için. (7-8 adet kuru inciri ikiye bölün, yarım litre suya koyun, 10 dk haşlayın.)

Hergün 1-2 bardak süt – yoğurt tüketin (süt ürünlerinden gaz yapmayan laktozsu süt tercih edebilirsiniz.).

*Emzirmeden 1-2 saat önce 1-2 diş sarmsak tüketin.

*Günde 1-2 bardak fesleğen çayı için. (1 tutam fesleğini 1-2 dk. Kaynamış suda demeleme usulü)(aynı şeyi ısırgan otu için de yapabilirsiniz.)

*Tüm yemeklerinize kimyon ve fesleğen koyun.

*Her gün 1 adet kayısı kıvamında haşlanmış yumurta tüketin.

*Günde 2-3 kez susam yağı ile karın bölgenize ve göğsünüze masaj yapın.

*Her gün 2-3 tam ceviz, 5-6 adet fındık, 7-8 badem atıştırın."

Yıldız, "Ne kadar çok yersem o kadar sütüm olur düşüncesinden ziyade ne kadar kaliteli beslenirsem o kadar sütüm olur düşüncesine odaklanmaya çalışın" şeklinde konuştu.mzirmenin, anne ve çocuk arasındaki bağı kuvvetlendiren önemli eylem olduğunu belirten Diyetisyen Elif Yıldız, annenin beslenmesinin sütün kalitesini etkilediğini söyledi.

