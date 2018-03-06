Yeni ehliyet için randevu alma nasıl yapılır? Ehliyet randevu için gerekli belgeler

Yeni ehliyet için randevu alma nasıl yapılır? Son zamanlarda arama mototrlarında en çok aranan konulardan biri. Eski tip sürücü belgeleri, 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle yeni tip sürücü belgeleri ile değiştirilmeye başlandı. Sürücü belgeleri 5 yıl içerisinde değiştirilebilecek. Ancak vatandaşlar bir an önce ehliyetlerini değiştirmek istiyor. Emniyet Genel Müdürlüğünce ise ehliyet sahiplerinin işlerini kolaylaştırmak amacıyla online randevu sistemi hizmete soktu. Vatandaşlarımız, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait (surucurandevu.egm.gov.tr) internet adresinden online randevu aldıktan sonra, il/ilçe trafik tescil birimlerinde yeni tip sürücü belgesi işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte Yeni ehliyet için randevu alma ve gerekli belgelerle ilgili tüm detaylar...

YENİ EHLİYET İÇİN RANDEVU ALMA NASIL YAPILIR?

Gerekli bilgi ve belgeleri hazırladıktan sonra randevu sisteminden başvuru yaparak herhangi bir trafik tescil kuruluşundan işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sürücü belgesi randevu sistemi üzerinden giriş yapabilmek için mutlaka bir e-posta adresinin bulunması gerekmektedir. Formda istenen bilgiler eksik veya yanlış girildiğinde başvuru iptal edilecektir.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Eski sürücü belgeniz

-Sürücü olur sağlık raporu

- Nufüs cüzdanı veya pasaport

- 2 Adet biyometrik fotoğraf

- Parmak izi verilecek (Emniyette)

- Sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ve hizmet bedelinin ödendiğine dair banka dekontu (15 TL)

- Kan gurubunu belgeleyen belge veya beyan(eski sürücü belgenizde kan grubunuz yazıyorsa herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok)Sürücü belgeleri ne zaman teslim edilir?

SÜRÜCÜ BELGEMİ BİR YAKINIM TESLİM ALABİLİR Mİ?

Sürücü belgesinin, sürücü belgesi müracaat formunda kimlik bilgileri belirtilen kişi tarafından teslim alınması gerekmektedir.

SÜRÜCÜ BELGESİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR?

M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı sürücü belgeleri ise 5 yıl süreyle geçerli olarak düzenlenmektedir. Mevcut olan eski sürücü belgeniz ise yeni tip sürücü belgeleri verilmeye başlandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olup, 5 yıl içinde yeni tip sürücü belgesi ile değiştirmeniz gerekmektedir. Ayrıca, sürücü belgesinin yenilenmesi sırasında sürücü olur sağlık raporu alınması zorunludur.

SÜRÜCÜ BELGEMİ KAYBETTİĞİMDE NE YAPMALIYIM?

Kaybettiğinizi bildirdiğiniz sürücü belgenizin başkaları tarafından kullanılmasının önlenmesi ve bilgisayar kayıtlarına zayi kaydının girilmesini teminen herhangi bir İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube/Büro Müdürlüğüne/Amirliğine müracaat etmeniz ve bu hususta yazılı beyanınızın alınmasını müteakip, sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ve sürücü belgesi hizmet bedelini (vakıf payı) ödemek suretiyle zayi ettiğiniz sürücü belgenizi yeniden çıkartmalısınız. Kayıp olan sürücü belgeniz için ayrıca kayıp ilanı verilmesi gerekmemektedir.

SÜRÜCÜ BELGEMİ TESLİM ALIRKEN ÜCRET ÖDEYECEK MİYİM?

PTT tarafından adrese gönderilen sürücü belgeleri için herhangi bir ücret ödenmez.

SÜRÜCÜ BELGEM KAÇ GÜN SONRA TESLİM EDİLİR?

Sürücü belgesi başvurularında başvuru kabul edildikten sonra sürücü belgesi yerine geçen geçici belge düzenlenecek olup, 15 gün içerisinde asıl sürücü belgesi teslim edilecektir.