'Yeni eksperlik kültürü oluşturmak istiyoruz çünkü yeni bir dünya düzeni kuruluyor'

Sigorta Eksperleri Derneği (SED), düzenlediği törenle Şişli'de yeni merkezini açtı. Merkezin açılışı yapıldıktan sonra yakında bulunan bir otelde sektörün geleceği ve sorunlarının konuşulduğu bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Hazine Müsteşar Yardımcısı Dr. Ahmet Genç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar, SED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nedim Erdem, dernek yönetim kurulu üyeleri, dernek üyeleri, sektör temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı. Derneğin Şişli'deki merkezinin açılışı ve derneğin 83'üncü yılı töreninde konuşan Ahmet Nedim Erdem, dijitalleşmenin sektör için önemine vurgu yaptı.

''Teknolojiyi daha fazla hayata sokarak hata payını en aza indirmeliyiz''

Yeni bir eksperlik kültürü oluşturmak istiyoruz çünkü yeni bir dünya düzeni kuruluyor diyen Ahmet Nedim Erdem, ''Bu yeni dünya düzeninde de eksperliği doğru bir şekilde tanımlamalıyız. Türkiye'de eksperleri örgütlü bir mekanizma haline getirmemiş olsaydık ve iletişim ağını kurmamış olsaydık çok daha farklı bir süreçler gelişmiş olacaktı. Yeni dünya düzeninde teknolojinin hayatımıza girdiği noktada artık dinamik bir yapı ortaya koymak zorundayız. Geçmişimizden fazlasıyla dersler çıkardık. Biz artık geleceği konuşma üzere buradayız. Sektörde hızlı olmak zorundayız ve geleceğe yön verir pozisyonda olmalıyız. Esnek olmalıyız çünkü karşımızda yeni insan modelleri ve davranışları var. Bu davranışlara göre nesneyi daha esnek hale getirip ona göre kuralları ve geleceği çerçevelemeliyiz. Hatanın kaynağı insanda olduğu için teknolojiyi daha fazla hayata sokarak hata payını en aza indirger bir pozisyonda olmayız'' ifadelerini kullandı.

Erdem sözlerine şöyle devam etti: ''Dikey ve yatay entegrasyon diye bir kavram var. Bu işletim sistemlerinin birbirleriyle konuşuyor olması demektir. Bunlar yakın gelecekte karşımızda olacak olanlardır. Sadece bize değil, tüm kurumsal alanlarda haftalık ve aylık raporlar denilirken, artık insanlar o süreçlerde değil, 5 port dediğimiz sonuç ekranlarında anlık verileri karşılarında görecekler. Biz, mesleğimiz konumlarken birbirleriyle konuşan sistemler üzerinde yatay ve dikey bir şekilde entegre edip bu süreçleri geliştirmek zorundayız''.

''Meslek teşekkülü olarak kurulan ilk dernektir''

Dernek hakkında bilgi veren Erdem, ''Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği, 1935 yılında kurulmuş Türkiye'nin en eski derneklerinden bir tanesi. Sigorta sektörünün en eski ve köklü kurumu konumundadır. Meslek teşekkülü olarak kurulan ilk dernektir, o zamanlar meslek örgütü olarak kuruluyor. 70'li yıllardaki Denekler Kanunu'ndaki değişiklikle süreç değişiyor ve dernek ismini alıyor. 83 yıllık geçmişimizin olması ve mesleğimizin de 100 yıllık bir tarihe sahip olması bize ve derneğe farklı bir misyon yüklüyor. SED klasik bir dernek anlayışından ziyade kurumsallaşmasını tamamlamış, mesleğine yön veren ve mesleğinin gelecek vizyonunu oluşturan bir kurum konumuna gelmiştir. Artık profesyonelleşmiştir. Bir dernek algısından daha ziyade meslek örgütünün yardımcısı konumuna geçmiştir. Buda bize ayrı değer katıyor. Bundan da onurlu ve gururluyuz'' dedi.

''Bu meslek ülkemizde 100 yılı aşkın yapılan en eski mesleklerde birisi''

Sigorta ekspertizlerin tahinden hakkında bilgi veren SED Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ulaş Erdoğan, ''İlk 1900'lü yıllarda Beyoğlu'nda çıkan büyük yangın olayından sonra yabancı sigorta şirketlerinin Osmanlı'daki faaliyeti sonrasında oluşan hasarın tespiti için görevlilere ihtiyaç duyulmuş. O zamanki isimleri farklı. Cumhuriyetle birlikte yeni sigortacılık düzenlemeleri mevzuatıyla birlikte 1935 yılında da 5 kurucu üyemizin bir araya gelmesiyle Türkiye Sigorta Eksperleri Cemiyeti kurulmuş. 2007 yılında 5684 sayılı Sigortacılık Kanunun yürürlüğe girmesiyle sigorta eksperliği mesleği kanunda tanım bularak yasal çerçevede faaliyetini sürdürmekte. Bu meslek ülkemizde 100 yılı aşkın yapılan en eski mesleklerde birisi'' şeklinde konuştu.

Sigorta eksperliği mesleğini tanımını yapan SED Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Aksoy Sönercan,''Trafik kazası, yangın, hırsızlık gibi risklerin gerçekleşmesi sonucunda hasar mahalline bizzat giderek fiili ekspertiz yaparak hasar tespit eden, poliçe şartlarını inceleyen bir kurumdur'' dedi.

Etkinlik plaket takdimi ardından sona erdi.

Adem Gürer - Fatih Gavuz

