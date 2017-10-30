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Yeni emekliye 600 TL ek gelir

Promosyon ile sağlanan imkanlar yeni emeklileri de kapsadı. Ayrıca bazı bankalar ek imkanlar hazırladı.

Yeni emekliye 600 TL ek gelir

30 Ekim 2017 08:30

Banka promosyonu ile emekliler ek gelir imkanı elde etti. Mevcut emeklilere sağlanan imkanlar yeni emeklileri de kapsadı. Ayrıca bazı bankalar, yeni emekliler için özel kampanyaları devreye aldı. Maaşa göre 300, 375, 450 lira promosyon alabilen yeni emekliler için; 1 ay ücretsiz hobi/sanat kursu, otomatik fatura talimatına ek 150 lira gibi ek fırsatlar sunuluyor. İşte emeklilere yönelik bazı kampanyalar:

TALİMAT VER, PARAYI ARTIR

-AKBANK: 450 liraya varan promosyon ödüyor. Ayrıca yeni emekliler, emeklilik işlemleri esnasında banka tercihlerini Akbank olarak yapmaları ve 30 Kasım'a kadar ilk maaşlarını buradan almaları halinde, anlaşmalı hobi/sanat okullarında 1 ay içinde 4 derslik ücretsiz kişiye özel eğitimden yararlanıyor. Tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kez ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, bireysel kredilere özel faiz imkanları da var.

-FİBABANKA: Maaşa göre 330, 415, 500 lira promosyon veriyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz maaş çekme, kredilerde ve mevduatta özel faiz imkanı sunuyor, hesap işletim ücreti almıyor.

-GARANTİ: 450 liraya varan promosyon ödemesi yapıyor. Paramatiklerde özel mönü ile maaşları tek tuşla kuruşu kuruşuna çekme imkanı, kredilerde indirimli faiz oranı sağlıyor.

-ING: 450 liraya varan promosyon veriyor. Yeni emeklilere 2 yeni otomatik fatura talimatıyla ekstra kazanç sağlıyor. 12 Ağustos'tan itibaren maaşını ING'den almaya başlayanlara, 1 yeni fatura talimatına 50, 2 yeni otomatik fatura talimatına 150 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor.

-TEB: 450 liraya varan promosyon ödüyor. Kredi kartından 2 otomatik fatura ödeme talimatı verenlere ilave 50 lira bonus veriyor. Hesap işletim ve kredi kartı ücret almıyor. Çağrı merkezi ve internetten yapılan işlemlerde ücret muafiyeti, özel faizli, tahsis ücretsiz ihtiyaç kredisi gibi imkanlar sunuyor.

​FATURA KAZANCI

-DENİZBANK: 450 liraya varan promosyon ödüyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara, her emekli için 100 lira veriyor. Pek çok markadan indirimli alışveriş imkanı sunuyor. Kredilerde özel faiz, elektrikte ilk fatura ücretsiz, 3 ay yüzde 10 indirim gibi uygulamaları da bulunuyor.

-İŞ BANKASI: 450 liraya varan promosyon veriyor. Kart aidatı almıyor, vadeli mevduata ve kredilere özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları sağlıyor.

Kaynak: Takvim

 

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