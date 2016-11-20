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Yeni evinde galibiyetle başladı

TFF 1. Lig’in 11. haftasında Eskişehirspor, evinde karşılaştığı Yeni Malatyasapor’u 2-0 mağlup etti.

Yeni evinde galibiyetle başladı

20 Kasım 2016 17:10

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Yeni Malatyaspor’un kalesinde yaşanan karambol anında Hasan Hüseyin Acar meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

45+1. dakikada Semih Şentürk, Murat Akça’ya yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

58. dakikada savunmadan dönen topa gelişine vuruş yapan Azubuike, son anda kaleci Ruud Boffin’den gelen ani refleks ile golü bulamadı.

90. dakikada ceza sahası içerisine Erkan Zengin’in verdiği pasta topla buluşan Bruno, düzün bir vuruşla ağları havalandırdı. 2-0

KÜNYE

Stat: Eskişehir Yeni Stat

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Hakan Yemişken xx, Yusuf Bozdoğan xx

Eskişehirspor: Ruud Boffin xxx, Hasan Hüseyin Acar xx (Ramazan dk. 65 xx), Uğur İnceman xx, Erkan Zengin xxx, Ofoedu x (Axel Meye dk. 60 xx), Kaan Kanak xx (Bronu dk. 80 x), Tarık Çamdal xx, Semih Şentürk xx, Hakan Çinemre xx, Hürriyet Gücer xx, Kamil Ahmet xx

Yedekler: Kayacan, Berkay Tolga Dabanlı, Bilal Aziz, Akaminko,

Teknik Direktör: Alpay Özalan

Yeni Malatyaspor: Hakan Canbazoğlu x, Caner Arıcı xx, Yiğitcan x, Ahmet Burak xx (Eren dk. 45 x), Sinan Özkan xx, Azubuıke x (Mehmet Sak dk. 80 x), Sadık xx, Diabang xx, Sunday x, Murat Akça x, Iwujı x (İrfan dk. 76 x)

Yedekler: Ertaç, Erkan, Rahman Buğra, Semih Beyaz

Teknik Direktör: İrfan Buz

Goller: Hasan Hüseyin Acar (dk. 13), Bruno (dk. 90) (Eskişehirspor)

Kırmızı kartlar: Semih Şentürk (dk. 45+1) (Eskişehirspor), Caner Arıcı (dk. 90+1) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Sinan Özkan, Murat Akça, Caner Arıcı, İrfan (Yeni Malatyaspor)

Etiketler: eskişehirspor, Yeni Malatyasapor


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