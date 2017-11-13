Yeni evli çift motosikletle yaptıkları kazada ağır yaralandı

Kaza, önceki gün saat 12.20 sıralarında Sarıyer Yeniköy 'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Bülent Acun 34 ET 556 plakalı hafif ticari araçla, cadde üzerindeki bir restorana midye getirdi. Yaklaşık 4 dakika sonra geri dönerek aracına binen sürücü Acun, çalıştırarak bulunduğu yerden “U” dönüşü yapmak istedi. O esnada Tarabya’dan İstinye istikametinde eşi Saadet İrem Altaca Bozok ile süratli seyir halinde olan 34 DB 1366 plakalı motosikletin sürücüsü Hasan Bozok, sert bir şekilde araca çarparak takla attı. Çarpma sonrası motosikletin üzerindeki kadın yere savrulurken, sürücü Bozok ise halen dönmeye devam eden aracın altında yaklaşık 15 metre sürüklendi. Kaldırımdaki valelerin kendisini uyarması üzerine sürücü, sürüklenen adamı fark ederek durdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İstinye itfaiye istasyonuna bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, aracın altında sıkışan motosiklet sürücüsü Bozok'u kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza sonucu ağır yaralanan Hasan Bozokve eşi İrem Altaca Bozok sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Maslak’ta özel bir hastaneye kaldırılırken, ağır yaralanan araç sürücüsü Bülent Acun ise yine ambulansla Ulus’ta özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Aracın altında metrelerce sürüklendi

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hafif ticari aracın sürücüsü aracına binerek caddede “U” dönüşü yapıyor. O esnada motosiklet sürücüsü araca çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet takla atarken, üzerindeki kadın sürücü yere savruluyor. Sürücü de aracın altına giriyor. Araç sürücüsü ise dönmeye devam ediyor. O esnada aracın altında sıkışan adam metrelerce sürükleniyor. Valeler koşarak araç sürücüsünü uyarıyor. Altında birinin olduğunu fark eden sürücü duruyor.

Motosiklet tutkunu çift 6 aylık evli

Öte yandan, Sarıyer'deki evlerinden gezintiye çıkan motosiklet tutkunu çiftin, 6 ay önce evlendiği ortaya çıktı. Kazada yaralanan İrem Altaca Bozok'un ise Tarabya'da özel bir anaokulunda yaklaşık 5 yıldır öğretmenlik yaptığı öğrenildi. Sürücü Bozok'un eşiyle beraber motosikletle seyir etmesi ve düğünündeki mutlu anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip, olay yerinde tutanak tutarak çalışma yapmasının ardından çevredeki vatandaşların ifadesine başvurdu. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur



