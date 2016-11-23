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Yeni evli çifte hırsız şoku

Küçükçekmece'de yeni evli çiftin evine giren hırsızlar düğünde takılan para ve altınları çalarak kayıplara karıştı. Hırsızları eve giriş çıkışları, güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi.


23 Kasım 2016 09:50


Küçükçekmece'de yeni evlenen Mustafa ve Hilal Polatçı çifti, düğünden hemen sonra balayına gitti. Çift eve geri döndüğünde ise hafta sonu tatili olduğu için düğünde takılan altın ve paraları bankaya yatıramadı. Alışveriş için evden kısa bir süre ayrılan yeni evli çift geri döndüğünde karşılaştıkları manzara karşısında adeta şaşkına döndü. Genç çiftin evde olmamasından yaralanan hırsızlar eve girerek düğünde takılan altın ve paraları çaldı.
Hırsızların binaya girmeleri ve altınlarla beraber çıkma anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Şahısların yüzlerinin belli olduğunu ve bu şahısların bulunmasını isteyen Hilal Polatçı, "Yeni evlendik bir hafta oldu. Balayına gittik balayından sonra geldiğimizde hafta sonu olduğu için bankaya yatıramadık. Eşimle alışverişe gittik eksiklerimiz vardı. İki saat sonra döndüğümüzde evimize hırsız girmiş ve sadece bizim daireye girmiş binada. Evde de hiçbir yer dağıtılmamış sadece yatak odamıza girilmiş ve orası dağıtılmış ve her şeyi almışlar. Biz eve geldiğimizde zaten kapıda bir anormallik hissettik eşim hemen koştu ve gördük ki her yer dağıtılmış. Polisler geldi evde inceleme yaptılar daha sonra eşim kamera kayıtlarına ulaştı. Bu şahıslar üç kişiler yaşları küçük ama çok profesyoneller kapıyı kırıyorlar ama kimse duymuyor binada. Biz bu hırsızların bulunmasını istiyoruz" dedi.
Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. 

Volkan Kayalar

Etiketler: hırsız şoku, küçükçekmece, yeni evli çift


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