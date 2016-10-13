Yeni Foça Forum üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak Yeni Foça Atık Su Arıtma Tesisinin deşarj hattı döşenmeden hizmet vermemesi için belediyeye dilekçe verdi. Grup; tesiste arıtılan atık suları için deşarj hattının henüz yapılmadığını, atıkların dere yatağından çevre sakinlerinin kullandığı denize verildiğini öne sürdü. Yeni Foça Forum üyeleri, şişenin üzerinde "İç içebilirsen, yüz yüzebilirsen" yazılı deniz suyu örneğini de yanlarında getirdi.

"Gözle görülür kirliliği kimse açıklayamıyor"

Grup adına açıklama yapan Yeni Foça Forum Sözcüsü Serhat Güner, "Yeni Foça bölgesinin evsel atıklarının arıtılacağı 50 bin kişi kapasiteli arıtma tesisi test çalışması adıyla işletmeye geçmiş bulunmaktadır. Ancak tesiste arıtılan atık suların denize deşarjını sağlamak için 1 kilometre uzunluğunda 500 metresi denizin içinde olmak üzere deşarj hattı yapılması planlanmış olmasına rağmen henüz yapılmadığı için atık suların deşarjı için yağmur sularının yüzey akışıyla denize dökülmesini sağlayan dere yatağı; İZSU tarafından tesisi yapan firmaya alıcı ortam olarak gösterilmiştir. İki aya yakın bir süredir de bu atıklar anılan dere yatağından çevre sakinlerinin denize girdiği ve bölgedeki tek düzenli plaj olan Meltem Sitesi önündeki plajın ortasından kıyıdan denize verilmektedir. Tesis; azot ve fosfor bağlanmış, ultraviyole ile dezenfekte edilmiş suyu alıcı ortama bıraktığını iddia etmekte ve alınan numunelerin sonucuna bakılarak, deşarj edilen suyun herhangi bir kirlilik içermediği savunulmaktadır. Ancak günde yüzlerce kişinin denize girdiği alanın ortasına deşarj edilen bu suyun kıyı boyunca oluşturduğu gözle görülür kirliliği kimse açıklayamamaktadır. Meltem Sitesi önünden başlayarak Gencelli Koyuna doğru yayılan bu kirliliğin söz konusu deşarj dışında hiç bir açıklaması yoktur" diye konuştu.

"İtiraz ediyoruz"

Tesisin, bütün olarak tamamlanmadan test çalışması için bile olsa hizmete alınmaması gerektiğini kaydeden Güner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer alınması zorunlu ise de atık deşarj hattı tamamlanıncaya kadar atık suların bu şekilde çevre kirliliğine sebep olmak yerine vidanjörle alınarak faal durumdaki en yakın arıtma tesisine dökülmesi gerekirdi. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesi gerekir. Hizmetin eziyete dönüşmesi yaşam alanlarımızın kirletilmesi söz konusudur ve buna itiraz ediyoruz. Sesimizi duyuruncaya kadar da bu itirazımızı sürdüreceğiz".

Açıklamanın ardından grup, dilekçelerini belediyeye sundu.

Ceren Atmaca