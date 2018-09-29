Yeni Gelin 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (6 Ekim 2018 yeni bölüm) | Yeni Gelin 55. son bölümde neler yaşandı? Yeni Gelin 55. bölüm bölümüyle yeni sezona merhaba dedi. Yeni sezon ilk bölümüyle ekrana gelen dizide eğlenceli anlar yaşandı. Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Yeni Gelin' in başrollerinde Jessica May ve Tolga Mendi'nin yanı sıra Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar ve Renan Bilek gibi usta oyuncular da yer alıyor. Büyük merakla beklenen Yeni Gelin 56. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayınlandı mı? 55. son bölümde neler yaşandı? Detaylar haberimizin devamında...

YENİ GELİN 56. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni Gelin 56. yeni bölüm fragmanı dizinin sonunda yayınlandı mı bu konuda henüz bir netlik yok. Ancak yeni fragman yyaınlanır yayınlanmaz buradan son gelişmeleriyle takip edebilirsiniz.

YENİ GELİN DİZİSİ 55. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeni Gelin'in ekrana gelen yeni sezonunun ilk bölümünde heyecan dolu dakikalar yaşandı. Yeni fragmanda, Siverekli'nin oyunuyla gözlerini ıssız adada açan Bozokların eğlenceli görüntülerinin ekrana geldiği yeni sezon Yeni Gelin 55. son bölümde olaylar şöyle gelişti. Bozokların içine düştükleri oyundan nasıl kurtulacakları merakla bekleniyordu. Silah arkadaşını kurtarmak için kendi hayatını tehlikeye atan Hazar'ın şehit düştüğünü sanan Bella hastaneye kaldırıldı. Riskli bir gebelik sürecinin beklediği Bella ile tekerlekli sandalyeye mahkum olan Hazar'ın kavuştuğu anlar izleyenleri de duygulandırdı.

Stresten uzakta birkaç gün geçirmek için hep birlikte moral tatiline çıkan Bozoklar, Pamukkale'ye gitti. Fakat Baran'ın kadim düşmanı Siverekli tatili onlara zehir etti. Bozok erkekleri, kadınları endişelendirmemek için bu meseleyi içlerinde çözmeye çalışınca işler iyice karıştı. Bu sırada gelinlerin yokluğunda çocuklara göz kulak olmaya çalışan kaynanalar torunlarını kaybetti. Her yerde torunlarını arayan Kalender, hiçbir ize ulaşamadı. Bozokların hep birlikte yedikleri yemeğin hesabını Siverekli kesti. Bozoklar o son ayranı içmeyecekti.