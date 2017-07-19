Yeni Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan ilk açıklama

Bakanlar Kurulu değişikliği açıklamasından sonra AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanı koltuğuna oturdu. Meclis'te bulunan Bak, gazetecilere açıklama yaptı. Bak, Türkiye'ye hizmet için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek, kendisinin spor camiası içinde yetiştiğini ifade etti. Bak, ''Türkiye Güreş Federasyonluğu Başkanlığı yaptım. Çeşitli kulüplerde yöneticilik yaptım. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda görev aldım. Spor hayatımın bir parçası. Spora özel bir ilgim var. Geçtiğimiz dönemde Meclis'te Dopingle Mücadele Komisyonu Başkanlığı yapmıştım. Sporu çok yakından takip ediyorum'' dedi.

Ahmet Umur Öztürk