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Yeni Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan ilk açıklama

Gençlik ve Spor Bakanlığı görevine getirilen AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, ''Türkiye Güreş Federasyonluğu Başkanlığı yaptım. Çeşitli kulüplerde yöneticilik yaptım. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda görev aldım. Spor hayatımın bir parçası. Spora özel bir ilgim var'' dedi.

Yeni Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Baktan ilk açıklama

19 Temmuz 2017 15:20

Bakanlar Kurulu değişikliği açıklamasından sonra AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanı koltuğuna oturdu. Meclis'te bulunan Bak, gazetecilere açıklama yaptı. Bak, Türkiye'ye hizmet için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek, kendisinin spor camiası içinde yetiştiğini ifade etti. Bak, ''Türkiye Güreş Federasyonluğu Başkanlığı yaptım. Çeşitli kulüplerde yöneticilik yaptım. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda görev aldım. Spor hayatımın bir parçası. Spora özel bir ilgim var. Geçtiğimiz dönemde Meclis'te Dopingle Mücadele Komisyonu Başkanlığı yapmıştım. Sporu çok yakından takip ediyorum'' dedi.

Ahmet Umur Öztürk

Etiketler: Osman Aşkın Bak


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