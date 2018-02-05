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Yeni gözlem noktaları oluşturuluyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 05 Şubat 2018 tarihinde Şeyh İsa bölgesinde gözlem noktalarından 4’üncüsü olan 6 No’lu Gözlem Noktası tesisi çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Yeni gözlem noktaları oluşturuluyor

05 Şubat 2018 15:01

TSK’dan yapılan açıklamada, "Astana Görüşmeleri kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla; İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 05 Şubat 2018 tarihinde Şeyh İsa bölgesinde gözlem noktalarından 4’üncüsü olan 6 no’lu Gözlem Noktası tesisi çalışmalarına başlanmıştır" denildi.

Ayrıca 07 ve 08 no’lu Gözlem Noktalarının keşif faaliyetlerine başlanmasının planlandığı da kaydedildi.

 

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