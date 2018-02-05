Yeni gözlem noktaları oluşturuluyor

TSK’dan yapılan açıklamada, "Astana Görüşmeleri kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla; İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 05 Şubat 2018 tarihinde Şeyh İsa bölgesinde gözlem noktalarından 4’üncüsü olan 6 no’lu Gözlem Noktası tesisi çalışmalarına başlanmıştır" denildi.

Ayrıca 07 ve 08 no’lu Gözlem Noktalarının keşif faaliyetlerine başlanmasının planlandığı da kaydedildi.