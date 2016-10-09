Raman Dağı eteklerine kurulan yeni Hasankeyf yerleşim yeri için yapılan hak sahipliği müracaatları sona erdi. Hasankeyf ilçe Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda yeni yerleşim yeri için müracaat eden bin 409 kişinin hak sahipliğinin kabul edilmediği bildirildi.

Hak sahibi olarak ilçe kaymakamlığına müracaat eden bin 409 kişinin aile vasfını taşımadığı, ikamet şartını taşımadığı, ilan tarihinde aile vasfını taşımaması, kamu çalışanı olup Hasankeyf kütüğüne kayıtlı olmadığı ve mükerrer başvuru gerekçesiyle hak sahibi şartlarını taşımadıkları açıklandı. Hak sahipliği kabul edilmeyen vatandaşların 3 gün içerisinde Batman Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne dilekçe ile şahsen müracaat etmeleri gerektiği belirtildi.

Mehmet Şükrü Yıldırım