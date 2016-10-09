Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Yeni Hasankeyf için bin 409 kişinin hak sahipliği kabul edilmedi

Yeni Hasankeyf için bin 409 kişinin hak sahipliği kabul edilmedi

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde yeni yerleşim yeri için müracaat eden bin 409 kişinin hak sahipliği başvurusu kabul edilmedi.

Yeni Hasankeyf için bin 409 kişinin hak sahipliği kabul edilmedi

09 Ekim 2016 14:58

Raman Dağı eteklerine kurulan yeni Hasankeyf yerleşim yeri için yapılan hak sahipliği müracaatları sona erdi. Hasankeyf ilçe Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda yeni yerleşim yeri için müracaat eden bin 409 kişinin hak sahipliğinin kabul edilmediği bildirildi.

Hak sahibi olarak ilçe kaymakamlığına müracaat eden bin 409 kişinin aile vasfını taşımadığı, ikamet şartını taşımadığı, ilan tarihinde aile vasfını taşımaması, kamu çalışanı olup Hasankeyf kütüğüne kayıtlı olmadığı ve mükerrer başvuru gerekçesiyle hak sahibi şartlarını taşımadıkları açıklandı. Hak sahipliği kabul edilmeyen vatandaşların 3 gün içerisinde Batman Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne dilekçe ile şahsen müracaat etmeleri gerektiği belirtildi. 

Mehmet Şükrü Yıldırım

Etiketler: Hasankeyf


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!