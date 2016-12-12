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Yeni Hasankeyf konutları için 710 kişi hak sahibi oldu

Ilısu Barajı ve HES Projesi’nden etkilenen ailelerin yeni Hasankeyf yerleşim alanına nakilleri konusunda yapılan başvurular üzerine başlatılan çalışmalar sonuçlandı.

Yeni Hasankeyf konutları için 710 kişi hak sahibi oldu

12 Aralık 2016 12:01

Ilısu Barajı ve HES Projesi’nden etkilenecek olan Hasankeyf ilçesi için Batı Raman dağı eteklerinde yeni yerleşim yeri kuruldu. Hasankeyfli ailelerin yeni yerleşim alanına nakilleri konusundaki hak sahipliği çalışmaları sonuçlandı. Yeni Hasankeyf yerleşim yerinde ev alabilmek için 2 bin 112 kişi İlçe Kaymakamlığına müracaat etti. Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan komisyonla yapılan müracaatlar değerlendirilerek hak sahipleri belirlendi. 2 bin 112 kişinin başvuru yaptığı konutlar için 710 kişi hak sahibi oldu.

İlçe Kaymakam Faruk Bülent Baygüven, 21 Ağustos 2016’dan itibaren yapılan komisyon çalışmaları sonucunda, Hasankeyf’in önündeki en büyük engel olan hak sahipliği çalışmalarını tamamlayarak sonra erdiğini, yapılan değerlendirmeler sonucunda, ev hak sahipliği için 710 kişinin başvurusu kabul edilerek hak sahibi olarak belirlendiğini söyledi. Baygüven, "Bakanlar Kurulu Karına göre şartları tutmayıp hak sahibi olamayan ve mağdur olacaklar için ayrı bir çalışma yapılarak Valilik ve Bakanlıklar nezdinde takip edileceğini ifade etti, bu vesileyle yaklaşık üç ay boyunca yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür eder, hak sahipliği çalışmasının Hasankeyf halkımıza hayırlı olmasını temenni ederim” dedi. 

Osman Arslan


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