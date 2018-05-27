Yeni havalimanı 26 şeritli yollarla çevrilecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün Anadolu ve Avrupa tarafındaki devamı olan Kuzey Marmara Otoyolu projesinin yapım çalışmalarını inceledi. Bakan Arslan, tüm kısımları tamamlandığında İstanbul’un şehir içi trafiğini rahatlatması beklenen Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) inşaatının son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nun üçüncü havalimanı bağlantısındaki şantiyede kameraların karşısına geçen Bakan Arslan, projelerde gelinen son noktaları gazetecilerle paylaştı. Yeni havalimanında ilerlemenin yüzde 90’ın üzerine çıktığını açıklayan Bakan Arslan, “29 Ekim 2018 tarihinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla resmi olarak açılışını yapacağız. Ondan sonraki 2 günlük periyotta da Atatürk Havalimanı’ndan hizmet veren bütün havayolu şirketleri etap etap kaydırılmış olacak. İstanbul’a gelen ve İstanbul’dan giden misafirlerimiz yeni havalimanına kısa sürede erişebilsinler, sıkıntı yaşamasınlar diye havalimanının yanı sıra yollarda da hummalı bir çalışma yapıyoruz. Sahada yoğun siyasi faaliyet yürütmekle birlikte bir taraftan bakanlık olarak yapmamız gereken işleri de titizlikle takip ediyoruz. Nitekim bugün ki çalışmamız da bunun bir göstergesi” dedi.