Yeni havalimanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inişi için hazır

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, DHMİ’nin Florya sosyal tesislerinde geleneksel olarak gerçekleştirilen yıllık değerlendirme toplantısında, Atatürk Havalimanı muhabirleriyle bir araya geldi. Türk havacılık sektörünün 2017 yılında performansına ve sivil havacılığın gelecek hedeflerine ilişkin bilgiler veren Ocak, İstanbul’da yapımı süren yeni havalimanından, DHMİ’nin küresel hedeflerine kadar çok sayıda konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

“Çalışmalar öteleme ve aksama olmayacağını açık seçik ortaya koyuyor”

İnşaatının yüzde 80’i tamamlanan İstanbul yeni havalimanının Türkiye'nin başarı öyküsünü bu proje sayesinde dünyaya göstereceğine vurgu yapan Funda Ocak, "Hedef 29 Ekim 2018. O tarihte bu havalimanımız açılacak. Bütün gelişmeler ve çalışmalar da bu konuda herhangi bir öteleme ve aksama olmayacağını açık seçik ortaya koyuyor" diye konuştu.

Yeni havalimanı seferlerinde kullanılacak modern cihaz ve haberleşme ekipmanların hazır olduğunu belirten Ocak, yer tesliminden sonra montaj ve kalibrasyon çalışmalarının tamamlanacağını kaydetti.

Hava sahalarında yeni havalimanı düzenlemesi

Hizmete girmesine bir yıldan az zaman kalan yeni havalimanı için hava sahalarında da bazı düzenlemeler yaptıklarını kaydeden Ocak, "İstanbul yeni havalimanı, sadece İstanbul hava sahasını değil, Avrupa hava sahasını da etkileyecek bir projedir. Romanya, Bulgaristan ve Orta Avrupa'ya kadar, anlaşma mektuplarıyla bizden kalkan, onlardan kalkıp bize inen, bizden kalkıp onlara inen bütün ülkelerin hava sahalarını birebir etkileyecek bir proje. Bu nedenle arkadaşlarımız İstanbul hava sahasına yönelik olarak kapasite artırımına gittiler" dedi.

“Hava sahasıyla ilgili çok yoğun bir alın teri akıtıldı"

Yeni havalimanı için personel eğitimlerinin de sürdüğünü dile getiren Funda Ocak, 100 hava trafik kontrolörünün gerekli eğitimlerini tamamladığını, 25 hava trafik personelinin de eğitimlerinin sürdüğünü belirtti. Ocak, "Sistem ve cihazları temin ettik, usul dizaynlarını yaptık, bütün Avrupa hava sahasında etkileşimde olan ülkelerle anlaşma mektuplarını hazırladık. Toplantılarımızı yaptık. 'Eurocontrol' raporlarımızı yaptık, personelimizi tefrik ettik. Biz, İstanbul yeni havalimanı devreye girdikten sonra bu hava sahasında artık hazırız ve varız. Bunlar hiç dile getirilmedi, hiç kamuoyunda yansıtılmadı. Bu son derece önemli bir konu. DHMİ, sadece İstanbul yeni havalimanı projeleriyle, takibiyle, denetimiyle ve kontrolüyle uğraşmadı. Asıl hava sahasıyla ilgili çok yoğun bir alın teri ve akıl teri akıttı. Bu çalışmalarımız hala devam ediyor. İnşallah, temmuz ayına kadar tüm sistem ve cihazların montajı yapıldıktan sonra uçuş kontrolleri yapılacak" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın takdiridir, biz hazır hale getirdik"

Basın mensuplarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçağın 26 Şubat'ta İstanbul yeni havalimanı pistine ilk kez ineceğine dair çıkan bazı haberlerle ilgili soruyu da cevaplayan Funda Ocak, konuyla ilgili her türlü hazırlıkları yaptıklarını ifade ederek, "Tabii ki, Cumhurbaşkanımızın takdiridir ama biz hazır hale getirdik" şeklinde cevapladı.

"Sabaha karşı 03.00’te taşınma işlemi başlayacak"

Atatürk Havalimanı'ndaki operasyonların yeni havalimanına taşınma aşamasına ilişkin de bilgi veren DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, "29 Ekim oranın tören tarihi, o gün olmaz. 30 Ekim gece 03.00'te taşınma sürecine başlanılacak ve 31 Ekim gece saat 23.55'te taşınma süreci tamamlanacak" şeklinde konuştu.

"Dünyanın en büyük taşınma işlemlerinden biri olacak"

Taşınma sürecini üç bölüme ayırdıklarını vurgulayan DHMİ Kamu-Özel Sektör İş Birliği Daire Başkanı Cengiz Kurt da, Atatürk Havalimanı’ndaki en büyük operasyonel faaliyete sahip olan Türk Hava Yolları’nın 31 Ekim saat 02.00'de uçuşlarını keseceğini ve 12 saat süreyle operasyon yapmadan taşınmayı sağlayacağını kaydetti. Kurt, "Dünyanın en büyük havalimanı olduğu için dünyanın en büyük taşınma işlemlerinden biri olacak. Bu bir de kara yolu ile olacak. İstanbul gibi son derece yoğun bir trafik üzerinden taşınma olacak. Çok ciddi bir koordinasyon gerekiyor ama herhangi bir sorun olacağını düşünmüyoruz. Güzergahı Basın Ekspres Yolu, Mahmutbey Gişeler üzerinden olacak. Yol güzergahı üzerinde görev yapan belediye, jandarma ile tüm kamu ve kuruluşlar, AKOM'dan koordine edilerek, taşınma yapılacak. Taşınmada gerekirse trafik de kesilebilecek" ifadelerine yer verdi.

Ferhat Yasak

