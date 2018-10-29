Yeni Havalimanında 90 milyon yolcunun gözü Vestel'de olacak

Vestel uçuş bilgilendirme ekranları, bugün 90 milyon yolcu kapasiteli ilk fazı açılacak dünyanın en büyük havalimanı İstanbul Yeni Havalimanı'nda kullanılmaya başlanacak. Havaalanı girişinden bekleme alanına, kontuar ve kapıların olduğu alanlardan ortak alanlara yolcuların hayatını kolaylaştıracak olan ekranlar Manisa'da üretiliyor.

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, "Tüm fazları tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki dijital ekran çözümlerimiz havacılık sektöründeki iddiamızın önemli bir göstergesi. Dünyanın en büyük uçuş merkezi olacak yeni havalimanının Türkiye'nin ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Böylesine önemli ve büyük bir projenin ekran teknolojisi konusunu Vestel'e emanet etmesi de bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Sektöre özel endüstriyel bir ürün olan bu ekranlar, uçuş saatlerinden kapı ve kontuar bilgilerine kadar tüm bilgileri yolculara kesintisiz aktaracak. İstanbul Yeni Havalimanı ülkemize ve dünya havacılık sektörüne hayırlı olsun" diye konuştu.

Yapılan bilgilendirmede; Yeni Havalimanında yolcular, bin 300 adet 49 inç ve bin 850 adet 55 inç bilgilendirme ekranından uçuşlarını takip edebilecekler. Özel ince tasarıma sahip, uzun panel ömrü bulunan ekranlar 178 derece görüş açısına sahip. Ayrıca, ortak karar verme merkezi, çağrı merkezi, otopark merkezi izleme, AOC toplantı odası, veri merkezi, ramp ofis, mülki idari amirliği, mülki idari amirliği kriz odası gibi operasyonel olarak kritik noktalarda Vestel Videowall'lar kullanılacak. Videowall'lar da özel olarak tasarlandı. İsteğe bağlı farklı kombinasyonlarda kullanılabilen videowall'lar, ekstra ince çerçeve, 178 derece görüş açısı ve Daisy Chain (Ardışık görüntü aktarma) özelliğine sahip.