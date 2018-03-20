Yeni hedef Tel Rifat

Zeytin Dalı Harekâtının 58. gününde Afrin'de tam hâkimiyeti sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin-Halep arasında geçiş noktası olan Tel Rıfat kasabasını da PKK/PYD terör örgütünden temizlemek için harekete geçti. Afrin sonrası Menbiç'e yönelik olarak yapılacak operasyonun Tel Rıfat'ta kontrolün sağlanmasının ardından yapılması bekleniyor. Çünkü Afrin'den kaçan ve Menbiç'e ulaşamayan teröristlerin büyük bir bölümü Tel Rıfat'ta saklanıyor.

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı ve El Bab'da gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Bölgesinin tam ortasında bulunan Tel Rıfat, Halep'e kuzeyden 40 kilometre uzaklıkta yer alıyor ve Afrin'deki terör yapılanmasının nefes borusu olarak biliniyor. PKK-PYD işgalindeki Afrin'in, Esad bölgesine çıkış kapısı olan Tel Rifat'ta bulunan Rus askerleri 24 Ocak itibariyle çekilmişti. Esad rejimi güçleri, halen Afrin'den çekilen Rus askerleriyle birlikte Tel Rifat güneyinde bulunuyor. Tel Rifat bölgesini izlemeye alan ve bölgeye zaman zaman bombalar yağdıran Türkiye'nin buraya yönelik kara operasyonu ise her an başlayabilir. Türkiye’nin Afrin dışındaki bölgeleri de terörden temizleme kararlılığı karşısında panik yaşayan terör örgütü, Esad rejimi ile anlaşmanın yollarını aramaya devam ediyor. Daha önce Afrin için Esad rejiminden destek isteyen, ancak gönderilen konvoyun TSK tarafından vurulmasıyla planları suya düşen terör örgütü, Türkiye'nin hedefinde olan Azez ve Tel Rifat arasındaki Mınniğ Havaalanı’na Suriye rejiminin bayrağını astı. Terör örgütü PKK/PYD’nin işgali altındaki Nebul-Zehra ve Halep’e açılan geçiş koridor üzerinde yer alan Tel Rifat kasabasına yönelik operasyonun işaretlerinin verilmesinin ardından kasabanın rejim güçlerine devredilmesi için görüşmeler yapıldığı kaydediliyor. Şu anda Tel Rifat’a bağlı Der Cemel’de ve Tel Rifat'ın güney kesimlerinde rejime ait az sayıda asker ve Şii milisin operasyon ile birlikte Halep'e çekilmesi öngörülüyor.

TERÖRİSTLER KAÇARKEN YİNE SİVİLLERİ KATLETTİ

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ilçe merkezindeki 4 katlı binada patlama meydana geldi. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının arama yaptıkları sırada tuzaklanan bombanın infilak etmesi sonucu 7 sivil ile 4 ÖSO mensubu hayatını kaybetti. Patlamanın etkisi gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamanın meydana geldiği noktada 4 metre derinliğinde çukur oluştuğu ve birçok binanın kullanılamaz hâle geldiği görüldü. Patlamada iki yeğenini kaybeden Nasır Fuad, olay yerine gelerek cenazelerinin yanında gözyaşı döktü ve teröre Kürtçe lanet etti. Bir başka patlamada ise 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO Zeytin Dalı Harekâtı çerçevesinde operasyona devam ediyor. Afrin'in doğusunda ilerleyen TSK ve ÖSO, El Bab'ın batısında Tel Rifat’a bağlı Şaale ve Hırbat Şaale köylerini de kurtardı.

Türkiye Gazetesi