Yeni hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ oldu

Kabine değişikliğinin ardından Hükümet Sözcülüğü görevine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ getirildi. 65. Hükümetin kabinesinde yapılan değişiklik sonrası, Bakanlar Kurulu toplantısının gündemine ilişkin açıklamalar Bozdağ tarafından yapılacak.
Kabine değişikliğinin ardından Hükümet Sözcülüğü görevine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ getirildi. 65. Hükümetin kabinesinde yapılan değişiklik sonrası, Bakanlar Kurulu toplantısının gündemine ilişkin açıklamalar Bozdağ tarafından yapılacak.
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