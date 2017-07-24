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Yeni hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ oldu

Kabine değişikliğinin ardından Hükümet Sözcülüğü görevine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ getirildi.

Yeni hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ oldu

24 Temmuz 2017 17:14

Kabine değişikliğinin ardından Hükümet Sözcülüğü görevine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ getirildi. 65. Hükümetin kabinesinde yapılan değişiklik sonrası, Bakanlar Kurulu toplantısının gündemine ilişkin açıklamalar Bozdağ tarafından yapılacak.

Etiketler: kabine değişikliği


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