Yeni İHA'ların özellikleri şaşırtacak

Yerli Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve İnsansız Hava Aracının (İHA) üreticisi Baykar A.Ş.'nin Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’la İHA’nın üretimi ve gelecek planlarına yönelik Türkiye Gazetesi'ne açıklama yaptı. Bayraktar Mini İHA'nın 2000’li yıllarda Ar-Ge çalışmalarına başlanılan ve daha sonra 2005 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) tarafından talep edilen bir sistem olduğunu belirten Selçuk Bayraktar, "Yaptığımız çalışmaların büyük bir çoğunluğunu inisiyatif alarak gerçekleştiriyoruz. Mesela İHA’ların silahlandırılması talebi devletten gelmedi. SİHA’lara millî mühimmat üretilmesi de aynı şekilde. SİHA’ların milli mühimmatlarla donatılması sürecinde ROKETSAN ekibi bizimle birlikte Güney Doğu'da askerî üste 6 ay hangarda geceli gündüzlü çalıştılar. Tümüyle firmamız ve ROKETSAN iş birliğiyle aldığımız inisiyatif sayesine bugün Türkiye kendi sınıfının en iyisi milli SİHA sistemlerine ve milli akıllı mühimmatlara sahip olmuş oldu. Dünyada bu kabiliyete sahip ancak 5 veya 6 ülke var. İHA’ların uçuş süresini tamamlamasını yakından takip ettik. Millî mühimmatlı millî SİHA’lar bu şekilde ortaya çıktı" dedi.

Ağ Tabanlı Komuta Kontrol Sistemleri için çalışmalara başladıklarını kaydeden Bayraktar, "İHA’ların onlarcasının farklı görevlerde uçtuğu senaryolar için altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Petrol boru hatları, sınır denetimi, arama kurtarma çalışmaları görevlerinde onlarca uçak filosu oluşturulacak. Bunlar merkezi bir karargâhtan yönetilecek, kontrol edilecek. 8 adet teslimatı yapılan SİHA’ların devamı gelecek. Bu sayı çok daha artırılacak" şeklinde konuştu.

Selçuk Bayraktar, toplam kalkış ağırlığı 4,5 ton olan yeni bir İHA projesi üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Uçuş sırasında ses çıkarmaması çok önemli. Bu araç daha yükseğe çıkacak, 1,5 ton yük taşıyacak” dedi.